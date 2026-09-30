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Juventus, azioni flop con la ricapitalizzazione

Rosso a 66 milioni in bilancio, Exor pronta ad aprire i cordoni della borsa

di Paolo Diacono - 30 Settembre 2026

Arriva la ricapitalizzazione e la Juve capitombola in Borsa. Le azioni del club bianconero sono state sospese dalle contrattazioni. Colpa dell’ondata di vendite che ha interessato i titoli. Già, perché già in mattinata le azioni della Vecchia Signora erano arrivate a perdere quasi il 9 per cento del loro valore. Ribassi che non si registravano da quasi un decennio. E che hanno portato il valore delle azioni a poco più di 1,74 euro. Perché dopo la sospensione, le azioni hanno ricominciato a riprendere parte del valore perso.

Juventus, azioni flop con la ricapitalizzazione

Come sempre accade, a far storcere il naso agli investitori sono stati i numeri del bilancio. Un rosso da 66 milioni di euro che ha reso necessaria la ricapitalizzazione in casa Juventus. Exor, dopo aver nicchiato, aprirà di nuovo i cordoni della borsa. Si parla di un’iniezione di capitale da 250 milioni. Già, perché non c’è solo il problema della perdita di bilancio. C’è la mancata qualificazione in Champions League che farà calare, eccome, gli introiti della Continassa. Insomma, c’è bisogno di liquidità per evitare un ridimensionamento. Ma la ricapitalizzazione ha un costo. E dà un messaggio: gli Elkann-Agnelli non hanno intenzione di mollare la guida della società su cui pure, nei mesi scorsi, s’erano affastellate nubi di cessione con l’interesse di imprenditori delle crypto a lanciare una scalata alla proprietà della Vecchia Signora.

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