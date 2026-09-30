Economia

Boom inflazione a settembre: l’energia la trascina al 4,2%

Il volo di gas e carburanti si schianta sui risparmi delle famiglie, i dati Istat

di Cristiana Flaminio - 30 Settembre 2026

A settembre è boom inflazione: il livello medio dei prezzi è salito al 4,2 per cento. Le stime (provvisorie) dell’Istat riferiscono il clamoroso aumento dei costi che gravano sul portafogli degli italiani. Se la dinamica, rispetto ad agosto, è in netta ascesa fin quasi a rivestire i tratti della sorpresa, non ce n’è nessuna nello scoprire le cause che hanno fatto impazzire i prezzi. E sì, sono tutte (o quasi) da riferire all’impennata dei costi dei beni energetici, dal gas fino ai carburanti. Una stangata che ha iniziato il contagio sui prezzi.

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A settembre l’inflazione vola al 4,2%

I dati Istat sono di quelli che definiscono la serietà di una situazione che va affrontata. E subito. L’energia ha di fatto aperto le danze. I prezzi degli Energetici, sia regolamentati (da +18,6% a +25,9%) sia non regolamentati (da +17,0% a +22,2%), sono letteralmente schizzati in orbita. A seguire quelli dealimentari non lavorati (da +3,8% a +5,5%). Ma c’è pure il turismo che contribuisce a far alzare prezzi e costi. Crescono, infatti, a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a +2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,8% a +1,6%).

In rialzo il carrello della spesa

L’inflazione a settembre inizia a trasmettersi, per ovvie ragioni, al carrello della spesa. I rincari degli alimentari non lavorati finisce tutto nel paniere degli acquisti a più alta frequenza delle famiglie italiane. L’aumento del carrello della spesa, a settembre, passa dallo 0,9 di agosto all’1,7 per cento. Resta l’energia il problema principale. La crisi dei prezzi non è strutturale come vorrebbero far credere a Francoforte. E andrebbe affrontata intervenendo proprio sul mercato energetico. Riusciranno i tetti lanciati da Eni a calmierare i prezzi e a frenare l’inflazione?