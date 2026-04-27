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Massari “Con la Design Week la Lombardia si conferma capitale del turismo creativo”

di Italpress - 27 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – La Regione Lombardia celebra i risultati della Design Week 2026, che ha visto protagonisti il Salone del Mobile e il Fuorisalone 2026, confermando il territorio come capitale internazionale del design e piattaforma integrata tra industria, cultura e turismo. Con oltre 800.000 presenze complessive, provenienti da 167 Paesi, la Design Week si afferma come uno degli appuntamenti globali più rilevanti, capace di generare un impatto economico diretto di 255 milioni di euro (+14,7% rispetto al 2025) e di attivare una filiera diffusa che coinvolge imprese, distretti produttivi e servizi su scala regionale. Con una spesa media procapite di 250mila euro (+8.6%). “La Lombardia si conferma leader europeo della filiera: 30mila imprese del design e arredo attive sul territorio. Circa 90mila addetti, un comparto che vale oltre 10 miliardi di fatturato. Il tasso di occupazione degli alberghi tocca quota 90% nei giorni clou del Salone”, aggiunge Debora Massari, assessore al Design di Regione Lombardia. Il Salone del Mobile.Milano 2026 ha registrato 316.342 presenze, con una quota di operatori esteri pari al 68% e la partecipazione di 1.900 brand da 32 Paesi, confermandosi piattaforma strategica per l’internazionalizzazione e lo sviluppo del business. Parallelamente, il Fuorisalone 2026 ha animato il territorio con oltre 1.300 eventi e più di 500.000 visitatori, trasformando Milano in un palcoscenico diffuso di sperimentazione tra design, tecnologia, moda, arte e sostenibilità.

L’edizione 2026 segna un’evoluzione significativa: la Design Week supera i confini urbani e si configura come un ecosistema lombardo, coinvolgendo l’intero territorio regionale. Dai distretti produttivi della Brianza alle filiere del contract, fino al sistema dell’ospitalità e del commercio, l’evento attiva una rete integrata che valorizza competenze, saper fare e attrattività internazionale. “La Design Week 2026 conferma la Lombardia come un sistema competitivo e attrattivo a livello globale, capace di integrare industria, creatività e territori in un’unica piattaforma di sviluppo. Il Salone del Mobile e il Fuorisalone non sono più solo eventi milanesi, ma un patrimonio regionale che genera valore diffuso, occupazione e opportunità per tutta la filiera. Come Regione continuiamo a investire su questo modello, sostenendo internazionalizzazione, innovazione e promozione integrata, perché il design è uno dei driver strategici per la crescita e l’identità della Lombardia nel mondo”, dichiara l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design di Regione Lombardia, Debora Massari. La crescita delle presenze internazionali, con mercati in espansione come Stati Uniti, Germania, Spagna e nuove geografie emergenti, insieme alla forte partecipazione delle nuove generazioni e dei media globali, conferma la centralità della Lombardia nei processi di trasformazione del settore.

La Design Week si consolida così come una infrastruttura permanente del design, capace di trasformare relazioni in opportunità e visioni in sviluppo economico, rafforzando il posizionamento della Lombardia come hub internazionale dell’innovazione e della cultura del progetto. Appuntamento alla prossima edizione nell’aprile 2027, per continuare a raccontare una Lombardia sempre più protagonista nel panorama globale del design.

– foto ufficio stampa Regione Lombardia –

(ITALPRESS).