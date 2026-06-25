Politica

Mattarella a Montecitorio per cerimonia 80 anni della Costituente

Il capo dello Stato sta visitando la mostra allestita nella sala della Lupa in occasione delle celebrazioni

di Redazione - 25 Giugno 2026

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è alla Camera dei deputati, dove è in programma la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta della Assemblea costituente. Mattarella, accolto all’ingresso di Montecitorio dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, sta visitando la mostra allestita nella sala della Lupa in occasione delle celebrazioni. Con il capo dello Stato ci sono anche la premier Giorgia Meloni e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso.