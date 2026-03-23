Attualità

Matteo Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi

Tensioni e simboli riemergono a Pontida durante l’ultimo saluto al fondatore della Lega

di Gianluca Pascutti - 23 Marzo 2026

Salvini è arrivato a Pontida in un clima che, fin dai primi minuti, ha mostrato quanto la memoria di Umberto Bossi continui a muovere emozioni profonde e contraddittorie nella base storica del movimento. L’ingresso del segretario della Lega all’abbazia di San Giacomo è stato accompagnato da fischi, urla e richiami al passato che hanno trasformato un momento di lutto in un’inattesa contestazione politica. La scena, breve ma intensa, ha rivelato una frattura che da anni attraversa il partito e che ieri è emersa con una chiarezza difficilmente ignorabile.

Un’accoglienza che racconta un malessere datato

La contestazione non è stata improvvisata. Alcuni militanti, soprattutto legati alla tradizione nordista, hanno gridato slogan che appartengono alla storia originaria del movimento, richieste di “restituire la Lega”, accuse di tradimento, inviti a togliere la camicia verde. Proprio quel capo d’abbigliamento, indossato da Salvini come gesto simbolico, è diventato il detonatore della protesta. Per una parte della base, quel colore non rappresenta più un’eredità condivisa, ma un simbolo che il segretario non avrebbe il diritto di indossare.

La reazione della piazza e il ruolo inatteso di Francesca Verdini

Mentre Salvini ha scelto di non rispondere, è stata la sua compagna, Francesca Verdini, a intervenire con decisione contro un contestatore che continuava a urlare. Le sue parole, nette e rivolte a richiamare il rispetto dovuto a un funerale, hanno attirato l’attenzione dei presenti e hanno aggiunto un ulteriore elemento di tensione a un momento già delicato.

Applausi selettivi e un partito diviso

In netto contrasto con i fischi rivolti al segretario, altri esponenti della Lega hanno ricevuto applausi calorosi. Il sostegno a figure percepite come più vicine alla tradizione originaria ha evidenziato come la base distingua con precisione tra passato e presente del movimento. È un segnale politico chiaro, che non riguarda solo la memoria di Bossi ma anche il futuro della leadership.

Un’eredità che continua a pesare

Salvini si trova ora davanti a un bivio complesso. ricomporre una frattura identitaria che ieri è stata mostrata senza filtri. La giornata di Pontida non è stata solo un addio a un fondatore, ma anche un momento in cui la comunità leghista ha espresso, con forza, la propria nostalgia, la propria rabbia e il proprio bisogno di riconoscersi in simboli che ritiene ancora vivi. In questo scenario, Salvini dovrà decidere se e come riallacciare un dialogo con quella parte di militanti che continua a vedere nella Lega un progetto diverso da quello attuale. La cerimonia di ieri lo ha ricordato con chiarezza, l’eredità di Bossi non è un capitolo chiuso, ma una questione ancora aperta.