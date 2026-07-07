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Mazda CX-6e, SUV elettrico che unisce tecnologia intelligente e sicurezza avanzata

di Italpress - 7 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Già presentata al pubblico, la nuova Mazda CX-6e è il SUV di medie dimensioni completamente elettrico che combina il piacere di guida tipico della Casa giapponese attraverso una connettività intuitiva, una ricca dotazione di serie e un pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza.Il motore elettrico posteriore eroga 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia istantanea alle ruote posteriori, garantendo accelerazioni pronte, risposta immediata e una guida sicura e coinvolgente. La batteria LFP da 78 kWh consente un’autonomia fino a 484 km. La ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW permette di passare dal 10% all’80% in 24 minuti.Tre modalità di guida consentono al conducente di personalizzare l’esperienza al volante. La modalità Normal è ideale per la guida quotidiana, fluida e rilassata; la modalità Sport rende l’accelerazione più pronta e lo sterzo più diretto; la modalità Individual permette di configurare accelerazione, frenata rigenerativa e risposta dello sterzo in base alle preferenze personali.Fedele all’approccio Mazda incentrato sul conducente, lo smart cockpit della CX-6e porta le informazioni essenziali nel campo visivo di chi guida. L’ampio Head-Up Display proietta sul parabrezza dati personalizzabili come velocità, indicazioni di navigazione e avvisi di sicurezza.Il grande touchscreen doppio split da 26 pollici consente al passeggero anteriore di accedere a numerose informazioni senza distogliere l’attenzione del conducente dalla strada. La struttura chiara dei menu e la navigazione tramite swipe rendono l’utilizzo semplice e immediato. Le funzioni principali sono accessibili anche dai comandi al volante, inclusi quattro collegamenti rapidi personalizzabili.Il riconoscimento vocale, disponibile in nove lingue, permette di gestire con naturalezza funzioni quotidiane come la regolazione della temperatura, l’apertura dei finestrini o la ricerca della destinazione successiva. Il controllo gestuale consente invece di richiamare rapidamente percorsi salvati o riprodurre la musica preferita senza toccare alcun pulsante. Wireless Apple CarPlay e Android Auto mantengono app personali e contenuti multimediali sempre a portata di mano.Quattro modalità veicolo regolano automaticamente diverse funzioni con un solo comando, adattando lo stato dell’auto alle situazioni più comuni. La modalità Pet Comfort mantiene una temperatura costante nell’abitacolo quando il conducente si allontana temporaneamente dal veicolo, mentre la modalità Wash disattiva i tergicristalli automatici, ripiega gli specchietti laterali e chiude i finestrini.Il touchscreen posteriore dedicato aumenta il comfort dei passeggeri della seconda fila, che possono controllare le impostazioni del climatizzatore, azionare la tendina parasole e regolare il sedile del passeggero anteriore per ottenere più spazio per le gambe.Il sistema audio a 23 altoparlanti offre un suono ricco e nitido a tutti gli occupanti. Gli altoparlanti integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori consentono al conducente di effettuare una telefonata privata o ascoltare le indicazioni di navigazione senza disturbare i passeggeri, mentre il passeggero anteriore può collegare un dispositivo personale via Bluetooth e ascoltare la propria musica.L’allestimento Takumi Plus introduce specchietti laterali digitali e retrovisore digitale. Le telecamere degli specchietti laterali offrono un campo visivo più ampio del 30% e migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo. Il retrovisore digitale garantisce una visuale posteriore chiara anche quando il vano di carico è riempito fino al tetto.La nuova Mazda CX-6e offre di serie un ampio pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui Smart Brake Support (SBS), Blind Spot Monitoring (BSM), Cruising & Traffic Support (CTS), Emergency Lane Keeping (ELK) e Mazda Radar Cruise Control (MRCC).Il sistema Child Presence Detection (CPD) rileva la presenza di bambini sui sedili posteriori e avvisa il conducente per evitare che vengano lasciati incustoditi dopo l’apertura della portiera. Nove airbag, incluso un airbag centrale tra i sedili anteriori, sono di serie su tutti gli allestimenti.Due app supportano l’utilizzo quotidiano di Mazda CX-6e. L’app Mazda6e & CX-6e consente, tra le varie funzioni da remoto, la condivisione della chiave Bluetooth, permettendo al conducente di concedere l’accesso digitale al veicolo fino a tre utenti tramite smartphone. L’app Mazda Charging offre invece l’accesso ai punti di ricarica pubblici in tutta Europa e consente di effettuare il pagamento nella valuta del Paese di residenza del conducente.Con il tipico piacere di guida Jinba Ittai, una connettività evoluta e un pacchetto di tecnologie per la sicurezza completo, la nuova Mazda CX-6e arriverà negli showroom italiani entro la fine dell’estate 2026.

– Foto ufficio stampa Mazda Italia –(ITALPRESS).