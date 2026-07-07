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Renault Master aumenta l’offerta e si arricchisce di nuovi equipaggiamenti

di Italpress - 7 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Da inizio 2026, Renault Master occupa il primo posto nel segmento europeo dei furgoni grandi, nelle versioni sia con motore termico che E-Tech Electric. Questo successo commerciale conferma la capacità di Renault di soddisfare le esigenze degli operatori professionali con un’offerta completa, multi-energia e adatta ad ogni tipo di utilizzo. Renault Master prosegue così la crescita del mix, restando fedele agli elementi fondamentali che ne hanno decretato il successo, ossia robustezza, versatilità e TCO contenuto. Pensato per rispondere alle esigenze heavy-duty degli operatori professionali, Renault Master arricchisce la gamma con una serie di nuovi equipaggiamenti volti a migliorare il comfort di guida, l’ergonomia e la versatilità nella vita quotidiana.Le motorizzazioni E-Tech Electric e le versioni termiche dotate di cambio automatico possono ora avvalersi di una nuova consolle centrale. Il design è stato rivisitato per liberare più spazio a bordo (+90 mm) e facilitare gli spostamenti tra abitacolo e vano di carico. La nuova disposizione migliora anche il comfort del passeggero seduto al centro, con più posto per le gambe e le ginocchia. L’ergonomia quotidiana è migliorata anche dall’introduzione di un badge Keyless Entry che consente di accedere al veicolo e avviarlo.A livello di sicurezza, Renault Master è dotato di telecamera di controllo dell’attenzione del conducente e freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold su tutte le versioni a trazione anteriore. Le versioni E-Tech Electric e a cambio automatico sono anche dotate di Adaptive Cruise Control con comandi dedicati al volante e quadro strumenti digitale potenziato. Renault migliora le prestazioni della sua offerta elettrica con una nuova batteria prodotta in Europa e assemblata in Francia presso il sito Renault di Batilly. Mantiene la stessa capacità di 87 kWh, ma adotta la chimica Mid-Nickel, tecnologia che consente di migliorare la gestione termica ed ottimizzare le prestazioni di ricarica. La nuova batteria si ricarica tramite caricabatterie bidirezionale da 11 kW, mentre in opzione è fornito un caricabatterie da 22 kW, ora a sua volta bidirezionale. In funzione dei Paesi, Renault Master sarà compatibile anche con la nuova funzionalità V2G (Vehicle-to-Grid) da Settembre 2026.Per rispondere alle nuove esigenze degli operatori professionali, Renault Master è dotato di presa da 220 V nell’abitacolo e nel vano di carico, in grado di erogare una potenza fino a 3.500 W. Grazie a questa dotazione, gli operatori professionali possono ricaricare direttamente gli attrezzi a bordo del veicolo, un vantaggio che permette di risparmiare tempo prezioso nella vita quotidiana.La gamma Renault Master E-Tech Electric si arricchirà nel corso dei prossimi mesi anche con l’arrivo di una versione con telaio cabinato dotato di batteria con una capacità di 40 kWh, per completare l’offerta da 87 kWh. Questa variante consente di offrire una soluzione più accessibile e adatta alle esigenze degli enti locali e delle aree urbane. Inoltre, Renault si affianca agli allestitori di camper con sviluppi tecnici specifici, come l’ampliamento della carreggiata posteriore (+120 mm) per facilitare l’integrazione delle cellule abitative.Con Master, Renault prosegue l’integrazione dei materiali riciclati nei veicoli commerciali. La parte superiore visibile della plancia contiene pertanto il 20% di materie plastiche provenienti da veicoli fuori uso. Quest’innovazione, sviluppata nell’ambito dell’ecosistema “The Future Is Neutral”, permette di utilizzare materiali ricavati dalle attività di riciclo del settore auto per gli elementi visibili dell’abitacolo, senza compromessi a livello di qualità, sostenibilità e sicurezza. Con questa politica, Renault dimostra che anche i veicoli a fine vita possono rivelarsi utili per progettare e produrre i modelli del futuro, riutilizzando direttamente i materiali.Con il label “Converted by Renault”, Renault Master amplia la sua offerta di allestimenti assemblati direttamente in stabilimento. La gamma si arricchisce di nuove versioni con pianale a sponde e cassoni ribaltabili in alluminio o acciaio, sviluppate rispettivamente dagli allestitori JPM e Gruau. La gamma è completata anche da un’offerta di veicoli per grandi volumi (da 20 a 23 m3), mentre in un secondo momento è prevista l’aggiunta di una futura versione autobus. “Da circa 50 anni, Renault Master affianca i clienti professionali nella vita quotidiana. Eletto “Van of the Year” nel 2025, Renault Master di quarta generazione si arricchisce di nuove versioni, nuovi equipaggiamenti ed una plancia rivisitata per una maggiore praticità. La plancia è composta per il 20% da materie plastiche riciclate provenienti da veicoli fuori uso grazie alla filiale “The Future is NEUTRAL”. Offrendo una ricchissima varietà di prodotti ed una gamma completa di veicoli “Converted by Renault” allestiti direttamente in fabbrica, Renault Master è leader del mercato dei furgoni di grandi dimensioni in Europa da inizio 2026″, commenta Frèdèric Clermont, Direttore Prodotto LCV.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).