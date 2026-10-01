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Mazda6e 2027 si rinnova, nuovi allestimenti e tecnologie evolute

di Italpress - 1 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta la Mazda6e 2027, aggiornata con un nuovo propulsore, una gamma più ampia di allestimenti e finiture interne, sospensioni perfezionate e sistemi ADAS evoluti. Presentata nel 2025, Mazda6e è la berlina cinque porte completamente elettrica che coniuga design distintivo, tecnologia e piacere di guida. Dopo aver conquistato il titolo di World Car Design of the Year 2026, il modello si evolve per il Model Year 2027 con aggiornamenti significativi che ne arricchiscono i contenuti e ne accrescono la versatilità. La principale novità di Mazda6e 2027 è il nuovo propulsore, sviluppato per combinare e migliorare i punti di forza delle due precedenti configurazioni. La batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh supporta la ricarica rapida fino a 200 kW e offre un’autonomia WLTP fino a 560 km nel ciclo combinato e fino a 703 km nel ciclo urbano. Una soluzione che agevola le lunghe percorrenze riduce i tempi di ricarica e rende l’auto ancora più pratica nell’uso quotidiano. La gamma Mazda6e si amplia inoltre con il nuovo allestimento Homura Plus, che sottolinea l’anima sportiva del modello senza rinunciare all’eleganza del design. Le modanature inferiori in nero lucido sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne laterali rendono la vettura ancora più distintiva. Nell’abitacolo, i rivestimenti in pelle nappa nera e tessuto scamosciato intrecciato, impreziositi da cuciture rosse, creano un ambiente ricercato. Gli inserti decorativi con motivo a rete su plancia e portiere, il cielo nero e la tendina parasole elettrica completano un insieme raffinato e dal carattere deciso.Anche la versione Takumi Plus amplia le possibilità di personalizzazione. I clienti possono scegliere tra due combinazioni in pelle nappa e tessuto scamosciato intrecciato, alla finitura Tan, già disponibile, si aggiunge infatti la nuova tonalità beige, che dona all’abitacolo un’atmosfera ancora più luminosa e ricercata. L’allestimento Takumi conferma invece gli interni in Balck Maztex², mentre la precedente finitura Maztex beige non sarà più disponibile.Su strada, Mazda6e beneficia di una serie di affinamenti studiati per rendere la guida ancora più piacevole. La risposta in accelerazione e l’intensità della frenata rigenerativa sono state incrementate, mentre gli interventi sulle sospensioni assicurano un equilibrio ancora più efficace tra comfort e stabilità.Si evolvono anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il Cruising & Traffic Support (CTS) è ora operativo fino a 160 km/h, mentre il Lane Keep Assist interviene sullo sterzo in modo più fluido e naturale. Gli aggiornamenti al sistema di navigazione migliorano ulteriormente la praticità d’uso, grazie a nuove opzioni di filtro e ricerca dedicate alle stazioni di ricarica. Individuare il punto di ricarica più adatto e pianificare gli spostamenti più lunghi diventa così ancora più semplice. Con il nuovo propulsore, una gamma più ampia e affinamenti mirati, Mazda6e 2027 consolida i punti di forza del modello e propone un’esperienza di guida ancora più completa e coinvolgente.In occasione del lancio della nuova Mazda6e 2027, Mazda propone un’offerta dedicata all’allestimento Takumi, disponibile a un prezzo promozionale di 40.950 euro con il finanziamento Mazda Advantage³, con 36 rate mensili da 299 euro e un vantaggio di 2.700 euro sul prezzo di listino di 43.650 euro. L’offerta è valida presso la rete ufficiale Mazda fino al 31 dicembre 2026, secondo termini e condizioni del finanziamento.

– Foto ufficio stampa Mazda –(ITALPRESS).