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Mazzi “L’approvazione dell’emendamento al DL Fiscale è un’ottima notizia per le agenzie di viaggio”

di Italpress - 14 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Arriva un’ottima notizia per le agenzie di viaggio: l’approvazione dell’emendamento al DL Fiscale, proposto dal Ministero del Turismo, che elimina l’obbligo di ritenuta d’acconto sulla biglietteria” dichiara il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

“Questo dimostra la concretezza del nostro impegno perché era una misura attesa dal settore che alleggerisce il carico burocratico e restituisce liquidità e fiducia alle imprese. Siamo intervenuti con rapidità per rispondere alle esigenze di un comparto strategico. Le PMI sono la spina dorsale del turismo italiano: con questo provvedimento diamo loro uno strumento concreto per crescere e investire. Avanti così”, conclude il Ministro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).