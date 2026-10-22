Cronaca

Mirandola, ragazzina picchiata dal branco: calci e pugni alla testa, il video del pestaggio diventa virale – IL VIDEO

Violenta aggressione tra minorenni nel Modenese. La vittima finisce in ospedale, la madre presenta denuncia. Identificate tre ragazzine

di Lino Sasso - 22 Ottobre 2026

Una ragazzina minorenne è stata aggredita alle spalle, scaraventata a terra e colpita ripetutamente con schiaffi, pugni e calci alla testa da un gruppo di coetanee. È accaduto sabato sera a Mirandola, in provincia di Modena. Il pestaggio è stato ripreso con i cellulari da diversi presenti e il video è diventato virale sui social network. Le immagini mostrano la giovane mentre tenta disperatamente di difendersi dai colpi, tra strattoni ai capelli e insulti. Una scena di violenza alla quale diversi ragazzi hanno assistito senza intervenire, preferendo filmare l’aggressione e successivamente condividere il video.

Nell’episodio sarebbero coinvolte quattro ragazzine di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Tre sarebbero già state identificate dalla polizia. Si tratterebbe di due quattordicenni e di una ragazza più piccola, non imputabile per ragioni di età. La vittima, rimasta ferita durante l’aggressione, è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La madre si è successivamente presentata al commissariato di Mirandola per sporgere denuncia per lesioni.

Il video sui social e l’indifferenza dei presenti

Restano ancora da chiarire le ragioni del pestaggio. L’ipotesi è che le giovani si fossero date appuntamento per un chiarimento, forse legato a precedenti contrasti. Quello che inizialmente doveva essere un confronto verbale sarebbe però degenerato in una violenta aggressione. A suscitare particolare preoccupazione non è soltanto la brutalità del pestaggio, ma anche il comportamento di chi ha assistito alla scena.

Nel filmato si sentono insulti e commenti mentre la vittima viene colpita a terra. Nessuno, almeno nelle immagini diffuse, sembra intervenire concretamente per interrompere la violenza. Alcuni presenti hanno invece utilizzato i telefoni per documentare quanto stava accadendo, contribuendo alla successiva diffusione del video sui social.

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