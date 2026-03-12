Italpress Top News

Medio Oriente, Salvini “Riflettere su ragazzi in missione, serve cautela”

di Italpress - 12 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in guerra contro nessuno. Non siamo

in guerra contro la Russia nè contro l’Iran. Siamo parte di un’alleanza dei Paesi democratici e occidentali, ma i nostri soldati non sono in Iraq o in Libano per fare la guerra ma per difendere la popolazione. Bisogna fare una riflessione su quanto sia pericoloso lasciare i nostri ragazzi che sono lì in missione difensiva. Penso al Libano, sono lì a vedersi passare i missili sopra la testa. Bisogna essere estremamente cauti”. Lo afferma Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a “Dritto e Rovescio” su Rete4.

