Esteri

Melania Trump annuncia il nuovo progetto per i giovani in affido

di Cinzia Rolli - 20 Giugno 2026

Melania Trump ha lanciato l’11 giugno il “Fostering the Future Accounts”, un’iniziativa nazionale in collaborazione con il Segretario del Tesoro Scott Bessent.

“Oggi aggiungiamo un altro importante tassello alle fondamenta del Dipartimento del Tesoro: la gestione responsabile dell’economia. Per la prima volta, i bambini in affidamento familiare avranno accesso ad uno strumento di risparmio e investimento dedicato: i conti Fostering the Future”. Ha dichiarato.

Questi fondi derivano da un’iniziativa ideata dalla First Lady con l’obiettivo di dare maggiore autonomia ai giovani adulti che escono dal sistema di affidamento statunitense.

I risparmi accumulati saranno loro accessibili al compimento dei diciotto anni e sono gestiti da Trump Accounts, il nuovo strumento di investimento introdotto dal Presidente americano e progettato per garantire la sicurezza finanziaria a lungo termine dei bambini. Esso include un deposito iniziale di 1.000 dollari da parte del Dipartimento del Tesoro per i ragazzi idonei.

Ventitré governatori statunitensi si sono già impegnati ufficialmente a istituire questi fondi di risparmio speciali nei rispettivi Stati per tutelare i minori in affido.

“L’America può offrire servizi, aiuto e protezione, ma la vera libertà significa poter fare scelte indipendenti sul proprio futuro. La proprietà immobiliare contribuisce a rendere tutto ciò possibile. Quando i ragazzi affidati ai servizi sociali compiranno i 18 anni, potranno accedere ai beni di loro proprietà: il primo passo verso l’indipendenza personale”. Ha affermato la moglie di Trump.

Il piano di aiuto economico parte il 4 luglio ed ogni bambino statunitense idoneo, ovvero quelli nati tra gennaio 2025 e dicembre 2028, potrà parteciparvi.

Sono ricompresi anche i minori per i quali lo Stato svolge il ruolo di tutore legale, ha affermato Bessent, il quale ha anche lodato la First Lady sottolineando come l’ iniziativa sia solo la sua “ultima espressione del costante e duraturo impegno a favore dei bambini americani”.

Ha inoltre dichiarato che si tratta del beneficio più importante per i giovani dai tempi del GI Bill, il gesto che trasformò la società americana garantendo ai veterani di guerra l’accesso a università, mutui e capitali per aprire attività economiche.

“I conti Fostering the Future contribuiscono a creare le condizioni affinché la libertà possa prosperare. Il successo non si misura in base a quanti benefici una persona possa ricevere, ma piuttosto in base al grado di indipendenza che riesce a raggiungere”. Ha spiegato la moglie del Presidente.

Il Segretario al Tesoro americano ha ricordato per l’occasione Alexander Hamilton, uno dei più influenti Padri Fondatori degli Stati Uniti, nonché il primo Segretario al Tesoro della storia americana. L’evento infatti si è tenuto all’interno del Dipartimento istituzionale, luogo plasmato e fondato originariamente proprio da lui sotto la presidenza di George Washington.

“Egli sapeva cosa significasse crescere senza la stabilità di una famiglia, eppure fu sua moglie a dedicarsi all’accoglienza dei bambini in affido. Eliza Hamilton sposò un orfano, ne crebbe un altro e poi fondò il primo orfanotrofio privato di New York” ha ricordato Bessent. Ciò conferma che il sogno americano appartiene a ogni bambino”.

Quello presentato non è dunque un semplice progetto di assistenza ad una fascia fragile ma un’idea volta a creare il futuro di ragazzi che partono svantaggiati, attivando al contempo nuove risorse umane per il Paese.

Un’idea semplice ma rivoluzionaria perché fatta nell’interesse di chi potrà fare la differenza in futuro.