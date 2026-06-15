Esteri

Meloni benedice la pace: “Garantiremo presenza navale a Hormuz”

La premier plaude all'intesa tra Usa e Iran e si prepara: "L'Italia è pronta a sostenere il processo"

di Giovanni Vasso - 15 Giugno 2026

Per Giorgia Meloni la pace tra Usa e Iran è un’occasione da cogliere, la premier ribadisce la disponibilità dell’Italia a partecipare a una missione per Hormuz. La presidente del consiglio in una nota ha commentato in maniera più che positiva le notizie riguardanti l’accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Per mettere fine alle ostilità che da qualche mese incendiano il Medio Oriente. Se da Israele si alza un coro di contrarietà, dall’Europa (e dall’Italia) arriva un sì entusiastico alla fine delle tensioni.

Meloni, l’Iran e Hormuz

“Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un’occasione di pace che va colta. L’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo”. Questo è solo l’inizio, Meloni ribadisce la disponibilità italiana a recitare un ruolo per mantenere libero e aperto Hormuz.

Lo stretto di Hormuz e la questione Libano

La presidente del consiglio Meloni ha aggiunto: “I principi sono chiari: l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita”. “Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz”, ha continuato Meloni. Che ha concluso: “È necessario, infine, che le ostilità cessino anche in Libano, dove l’Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese”.