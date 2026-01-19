Economia

Meloni e il selfie da Seul: “Italia e Corea condividono valori”

Appuntamento a Roma: "Per sottoscrivere il piano d'Azione 2026-30"

di Cristiana Flaminio - 19 Gennaio 2026

Questa volta non è in stile manga ma Giorgia Meloni ha voluto comunque un selfie con Lee Jae-Myung, presidente della Corea del Sud, al termine dell’incontro tenutosi a Seul. La presidente del consiglio italiano ha continuato, dopo il Giappone, il suo viaggio nell’Estremo oriente asiatico. L’appuntamento nella penisola è servito a fare il punto della situazione e a tessere, anzi a rafforzare, l’intesa e i rapporti geo-economici tra Roma e Seul. Di cui, ha promesso la premier, si parlerà ancora. Stavolta in Italia.

Meloni e il selfie a Seul col presidente Lee Jae-Myung

La presidente del consiglio italiano ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente insieme al capo dello Stato sudcoreano. Un’immagine corredata da una didascalia molto ottimista e soddisfatta: “A Seul – ha scritto Meloni – un incontro molto positivo, cordiale e concreto con il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung. Italia e Corea condividono valori, visione e la volontà di rafforzare una cooperazione strategica che guarda al futuro: dall’economia all’innovazione, dalla tecnologia alla cultura”. Quindi il ringraziamento: “Grazie per l’accoglienza e per il dialogo franco e costruttivo”.

Appuntamento a Roma

“Ci rivedremo presto a Roma, anche per sottoscrivere il Piano d’Azione 2026–2030 tra Italia e Repubblica di Corea”, ha concluso Meloni salutando così Seul e le istituzioni sudcoreane. La penisola è sempre più importante nello scacchiere geoeconomico internazionale, prima ancora che regionale. Le produzioni hitech, a cominciare dai chip e dai semiconduttori, sono fondamentali per garantire competitività alle aziende. Ed è proprio su questi temi che si è partiti e si proseguirà su un dialogo che è incardinato e che promette di essere foriero di novità.