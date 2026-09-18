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Mercedes-Benz GLA ibrida, al via la produzione nello stabilimento di Rastatt

di Italpress - 18 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con la produzione della versione full-electric già a pieno regime, Mercedes-Benz ha avviato la produzione della nuova GLA high-tech hybrid nello stabilimento di Rastatt. I modelli high-tech hybrid, dotati di tecnologia a 48 volt e di un motore a combustione interna, arriveranno nel corso dell’anno. GLA si aggiunge ora agli altri modelli della nuova generazione di vetture prodotti a Rastatt. Lo stabilimento rafforza ulteriormente il proprio ruolo di centro di eccellenza per la produzione di compact vehicles. “Con l’avvio della produzione della nuova GLA e gli investimenti a Rastatt, rafforziamo il ruolo del sito all’interno del global production network di Mercedes-Benz. Il processo produttivo dimostra come stiamo utilizzando con coerenza le tecnologie digitali: MB.OS, artificial intelligence e il nostro production ecosystem MO360 sono strettamente integrati e consentono una produzione ancora più flessibile ed efficiente. Desidero ringraziare tutti i colleghi di Rastatt che, con la loro passione e il loro spirito innovativo, hanno reso possibile questo lancio di successo”, ha sottolineato Michael Schiebe, Member of the Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, responsible for Production, Quality and Supply Chain Management.“Con la GLA, un altro modello di una generazione completamente nuova di vetture sta già uscendo dalla linea di produzione a Rastatt. Il fatto che la trasformazione del nostro stabilimento e l’avvio della produzione stiano procedendo in modo così fluido è merito del nostro team. Sta affrontando compiti impegnativi con un alto livello di competenza, flessibilità e passione. Sono molto orgoglioso del team di Rastatt e desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i colleghi coinvolti”, ha detto Marco Zwick, Site Manager and Head of Production presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –(ITALPRESS).