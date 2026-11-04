Midterm, Giampaolo Pioli: risultato che cambia prospettiva per Europa

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Il direttore de La Voce di New York e America Oggi News Agency

di Askanews - 4 Novembre 2026

New York, 4 nov. (askanews) – “L’Europa credo che da queste elezioni ne esca davvero, se non rafforzata, con un entusiasmo in più nel tentare un rafforzamento che non è mai riuscito in questi anni, perché Trump era quello che la voleva spezzare l’Europa e questo riguarda strettamente anche l’Italia perché prima aveva con Meloni un ruolo, come si era autodefinita di mediatrice, di ‘psicologa’ del presidente americano, quella che lo capiva meglio e comunque quella che pensava di capirlo meglio tra i leader europei, e questa situazione si è un po’ offuscata; credo che il silenzio di questi giorni di Meloni denoti anche una accortezza e soprattutto il rispetto di una missione di comunicare con un Paese come gli Stati Uniti che, indipendentemente da chi è il presidente, rappresenta un grande alleato e rappresenterà sempre un grande alleato per l’Italia sul piano delle alleanze”.

Così Giampaolo Pioli, direttore de La Voce di New York e America Oggi News Agency, commentando il risultato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, a margine della nottata elettorale in diretta di askanews e La Voce di New York, anche rispetto alle ripercussioni del voto sullo scenario internazionale e in particolare per l’Europa della vittoria dei democratici.

“Siccome Trump puntava ai personalismi, adesso sarebbe interessante capire come l’Europa, che oltretutto si sta rafforzando nella difesa, è in grado di affrontare anche insieme all’America, se possibile, ma pronta a combattere da sola per quella che è una cosa a cui non ha mai rinunciato, cioè l’espansionismo russo di Putin che invece con gli Stati Uniti ha di fatto un’arma molto debole, perché Trump è diventato più debole” ha aggiunto. “Io credo che Putin non andrà al G20 di Miami, ma soprattutto credo che potrebbero non andarci, se lui decidesse di andare, molti altri paesi chiave. L’Italia deve dire cosa vuol fare e soprattutto deve dimostrare coerenza con le linee che dichiara in patria anche sui piani e sugli scenari internazionali” ha concluso Pioli.