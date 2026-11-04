Cultura & Spettacolo

Domande intime all’ex sacerdote Ravagnani su Rai 2: scoppia la polemica su Diaco (VIDEO)

L’intervista all’ex sacerdote, concorrente di Ballando con le Stelle, ha suscitato caos tra il pubblico e sui social

di Emily Gabrielli - 4 Novembre 2026

Sta facendo discutere e l’intervista condotta da Pierluigi Diaco nei confronti di Alberto Ravagnani, andata in onda ieri a BellaMa, su Rai 2. L’ex sacerdote della Diocesi di Milano, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, era ospite per parlare della sua esperienza televisiva, del libro autobiografico e della decisione di lasciare il sacerdozio. Ma il dialogo ha preso rapidamente un’altra direzione.

Le domande dell’intervista di Diaco e le reazioni

A rompere gli equilibri è stata una domanda diretta del conduttore: “Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”. Ravagnani è apparso subito in difficoltà e ha risposto: “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio”. Diaco, tuttavia, non si è fermato. Ha proseguito chiedendo se, dopo aver lasciato la tonaca, l’ex sacerdote avesse iniziato a sperimentare la sessualità e se avesse già avuto un’esperienza con qualcuno.

“Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”, ha replicato Ravagnani, cercando di riportare la conversazione su un piano meno personale.

Il conduttore ha però insistito, rivendicando il diritto di rivolgere domande anche scomode a chi sceglie di esporsi pubblicamente. “Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po’ le idee”, ha affermato, aggiungendo che l’ospite meritasse domande “dirette al limite della maleducazione”.

Diaco ha poi accusato Ravagnani di voler mantenere una certa ambiguità sulla propria vita privata, arrivando a dirgli: «Non ci prendere in giro». Una linea che ha mantenuto nonostante il disagio manifestato dall’interlocutore.

Le reazioni sui social

La puntata ha innescato numerose reazioni sui social, dove diversi utenti hanno giudicato fuori luogo l’insistenza del conduttore e inopportune le domande sulla sessualità. Malumori sarebbero emersi anche nell’ambiente di Ballando con le Stelle: lo staff del programma, secondo quanto riportato, non avrebbe apprezzato il tenore dell’intervista.