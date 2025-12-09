Primo Piano

Milan, rimonta a Torino: di nuovo in vetta con il Napoli

Illusione per la squadra di Baroni, poi i rossoneri ribaltano il risultato

di Dave Hill Cirio - 9 Dicembre 2025

Il Milan ribalta il 2-0 del Torino e conquista un successo pesantissimo: Rabiot riapre la gara, Pulisic entra febbricitante e firma una doppietta che vale il ritorno in vetta insieme al Napoli.

La partita: avvio shock per il Milan, Torino avanti 2-0 in 17 minuti

Il Torino spinge subito forte. Al 10’ Vlasic trasforma un rigore dopo il tocco di mano di Tomori. La squadra di Baroni continua a macinare gioco e trova il raddoppio al 17’: Zapata chiude un contropiede nato ancora dal talento di Vlasic.

Rabiot riapre, ma il Milan perde Leao

Il Milan reagisce. Al 24’ Rabiot segna da lontano con un sinistro preciso. Tre minuti dopo Leao si ferma per un problema all’inguine e lascia il posto a Ricci. Nel finale di tempo Rabiot sfiora il pari e Maignan salva su Zapata in uscita.

La svolta nella ripresa, Israel tiene vivo il Torino

Il Milan rientra con più ritmo. Loftus-Cheek crea subito pericoli e Israel compie due interventi decisivi su Bartesaghi e Ricci. La pressione rossonera cresce e Baroni rinforza il centrocampo, ma l’inerzia cambia.

L’ingresso di Pulisic cambia tutto

Pulisic entra e dopo un minuto segna. Al 67’ Saelemaekers lo trova sul secondo palo: controllo rapido e sinistro vincente per il 2-2.

Rimonta completata, Pulisic firma il sorpasso

Al 77’ arriva il 3-2: Ricci crossa dal fondo, Pulisic attacca il primo tempo di sinistro e batte Israel. L’americano segna anche all’89’, ma il VAR cancella per fuorigioco di Nkunku.

Di nuovo la vetta per i rossoneri, le reazioni

Lo staff medico del Milan valuta Leao: escluse lesioni gravi, previsto stop breve. Pulisic diventa il primo giocatore del Milan a segnare una doppietta entrando dalla panchina in questa Serie A. Il calciatore: “Avevo la febbre, ma volevo aiutare la squadra”.

Baroni: “Partita ben giocata, ma le occasioni concesse sono costate care”.