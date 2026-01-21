Cronaca

Milano, ritrovato Diego Baroni il 14enne scomparso a Verona: sta bene

di Claudia Mari - 21 Gennaio 2026

Dopo dieci giorni di ricerche Diego Baroni, il 14enne scomparso a Verona il 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il ragazzo: è vivo, sta bene e al momento si trova a nel capoluogo lombardo.

Diego Baroni è stato ritrovato: le ricerche

Il ragazzo la mattina del 12 gennaio era uscito di casa alle 6,45, salutando la famiglia prima di andare a scuola. Cinque minuti lo attendeva l’autobus per andare all’istituto professionale Giorgi a Verona, dove frequenta il primo anno di superiori. Diego però si è recato alla stazione di Verona Porta Nuova. Lì ha incrociato un’ex compagna delle medie, dicendo che avrebbe preso un treno per andare a trovare alcuni amici a Milano.

Proprio a Milano il suo cellulare era stato agganciato l’ultima volta lo stesso 12 gennaio, poi per dieci giorni è rimasto irraggiungibile. L‘ultimo movimento era stato registrato su TikTok il 14 gennaio quando tramite una rete wifi ha condiviso dei video.

Da quel momento le ricerche delle forze dell’ordine si erano concentrate proprio a Milano, dove questa mattina il giovane è stato ritrovato. Gli agenti hanno subito informato i genitori.

Nei giorni scorsi la famiglia, nella figura della madre, aveva presentato la denuncia ai carabinieri e per questo la Procura di Verona aveva aperto un fascicolo per scomparsa di minore.