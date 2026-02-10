Attualità

Modello 730, tutto quello che c’è da sapere

Le date e le novità in vista della dichiarazione: dalla precompilata all'ordinario

di Martino Tursi - 10 Febbraio 2026

Modello 730, ecco tutto ciò che c’è da sapere. Le date per la presentazione della denuncia dei redditi 2025 e le notizie utili per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle normative in vigore. C’è ancora un po’ di tempo prima della pubblicazione. Già, perché chi è interessato dal modello 730 precompilato dovrà attendere il 30 aprile. Allora, infatti, l’Agenzia delle Entrate renderà pubblici tutti i modelli. E, quindi, si potrà verificare la corrispondenza e congruità dei documenti rispetto alla propria situazione reale ed effettiva.

Se il 30 aprile “escono” quelli precompilati, la deadline per la presentazione è fissata al 30 settembre. Scadrà in quella data, infatti, il termine ultimo possibile per l’invio al Fisco del proprio modello 730. Sia che si tratti del precompilato, sia che si tratti di quello ordinario. Secondo i dati, è in crescita il numero di chi preferisce affidarsi ai documenti già compilati dall’Agenzia delle Entrate. Si tratterebbe, infatti, del 58% di chi ha inviato la dichiarazione nel 2025. E si tratta di numeri che potrebbero ulteriormente aumentare. In ogni caso è prevista la possibilità di chiedere e ottenere modifiche.

Cosa va nel modello

Nella dichiarazione non entrano, naturalmente, solo i redditi percepiti. Anche quest’anno nel modello 730 ci saranno le sezioni che consentiranno ai cittadini di comunicare al Fisco le proprie condizioni e di ottenere, per il tramite della presentazione del documento, l’accesso alle agevolazioni fiscali. A cominciare dalle spese sanitarie e per finire agli eventuali interessi sui mutui. Bisogna ricordare che gli scaglioni Irpef saranno tre. E prevedono, fino a 28mila euro l’applicazione di un’aliquota al 23 percento. Che sale al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro. Fino a raggiungere il 43% per chi va oltre i 50mila euro.