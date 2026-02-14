Cronaca

Morte di Claudio Sterpin. Si è spento a 86 anni uno dei protagonisti del caso Resinovich

Claudio Sterpin, figura chiave del caso Resinovich, è morto a 86 anni lasciando un vuoto nel dibattito pubblico.

di Gianluca Pascutti - 14 Febbraio 2026

La città di Trieste saluta Claudio Sterpin, morto all’età di 86 anni. La notizia della sua scomparsa annunciata dalla trasmissione Quarto Grado, ha immediatamente fatto il giro dei media locali e nazionali, poiché Sterpin era una figura centrale nel caso di Liliana Resinovich, una delle vicende più discusse degli ultimi anni in Italia.

Chi era Claudio Sterpin

Ex maratoneta e volto molto conosciuto nell’ambiente sportivo triestino, Claudio Sterpin era diventato negli ultimi anni un punto di riferimento mediatico per la sua vicinanza a Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni.

Sterpin aveva dichiarato pubblicamente di essere stato legato a Liliana da un rapporto affettivo durato oltre quarant’anni. Questa sua posizione, unita al fatto di essere stato l’ultima persona ad averla sentita al telefono la mattina della scomparsa, lo aveva portato al centro dell’attenzione mediatica.

Il ruolo nel caso Resinovich

Negli anni successivi alla morte di Liliana, Sterpin aveva partecipato a numerose trasmissioni televisive e rilasciato molte interviste, sostenendo con fermezza la necessità di fare piena luce sulla vicenda. Le sue dichiarazioni, spesso dirette e senza filtri, avevano contribuito a mantenere alta l’attenzione pubblica sul caso.

Pur non essendo mai stato indagato, Sterpin era considerato una figura chiave per ricostruire gli ultimi movimenti di Liliana. La sua scomparsa arriva in un momento in cui la vicenda è ancora oggetto di analisi, ricorsi e discussioni giudiziarie.

Le reazioni alla sua morte

La notizia della morte di Claudio Sterpin ha suscitato reazioni immediate tra cittadini, conoscenti e osservatori del caso Resinovich. Molti hanno ricordato la sua determinazione nel chiedere verità e la sua presenza costante nelle fasi più delicate dell’inchiesta.

Un vuoto nel racconto di una vicenda ancora aperta

La scomparsa di Sterpin rappresenta un passaggio significativo in una storia che continua a sollevare interrogativi. Con lui se ne va una delle voci più insistenti e coinvolte emotivamente nella ricerca della verità sulla morte di Liliana Resinovich.