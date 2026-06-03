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Bomba d’acqua e tromba d’aria a Roma: traffico in tilt e decine di interventi

Le aree maggiormente colpite sono Conca d’Oro, Montesacro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa

di Daniel Walker - 3 Giugno 2026

Bomba d’acqua e tromba d’aria: una violenta ondata di maltempo ha colpito la Capitale nella mattinata di oggi.

Maltempo nella Capitale

L’evento ha provocato forti disagi alla circolazione e numerosi interventi di emergenza. La città si è svegliata sotto una bomba d’acqua accompagnata da raffiche di vento particolarmente intense. Secondo le segnalazioni raccolte nelle prime ore della giornata, hanno generato una tromba d’aria nelle zone settentrionali di Roma.

Le aree maggiormente colpite dalla bomba d’acqua e dalla tromba d’aria risultano essere Conca d’Oro, Montesacro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa, dove si sono registrati alberi sradicati, rami caduti sulla carreggiata, gazebo divelti e danni ad alcune automobili in sosta. In uno degli episodi più segnalati, una struttura di mercato sarebbe stata trascinata dal vento finendo contro veicoli parcheggiati.

Traffico in tilt per la bomba d’acqua e la tromba d’aria

Le forti precipitazioni hanno inoltre causato rallentamenti alla viabilità in diverse zone della città. Un tratto della Tangenziale Est, tra le aree del Salario e dei Parioli, è stato temporaneamente chiuso per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della sede stradale. La chiusura ha generato pesanti ripercussioni sul traffico dell’intero quadrante nord della Capitale.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Locale, impegnate nella rimozione degli alberi pericolanti e nella gestione della circolazione. Secondo le informazioni diffuse nel corso della giornata, risultavano ancora numerosi gli interventi in attesa di completamento a causa dell’elevato numero di segnalazioni ricevute dopo il passaggio del fronte temporalesco.

I danni

Nonostante i danni materiali e i forti disagi, le prime notizie sulla bomba d’acqua e sulla tromba d’aria parlano soltanto di alcuni feriti lievi e non risultano vittime o persone in condizioni gravi. Nel corso delle ore il quadro meteorologico è gradualmente migliorato, consentendo l’avvio delle operazioni di ripristino nelle aree più colpite.

L’episodio romano si inserisce in un più ampio peggioramento del tempo che oggi ha interessato numerose regioni italiane, con nubifragi, allagamenti e criticità diffuse sia al Centro che al Nord del Paese. Ora, in arrivo, anche al Sud.