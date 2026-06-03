Torino

3 giugno, Torino commemora le vittime di piazza San Carlo

di Redazione - 3 Giugno 2026

A nove anni dagli incidenti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 si è tenuta l’annuale cerimonia di commemorazione delle vittime. Sulle note del Silenzio suonate dal trombettiere della banda musicale del corpo di Polizia Locale è stata deposta una corona di fiori alla targa che commemora le vittime sul luogo dell’incidente. Erano presenti il Gonfalone della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino insieme al labaro della società Juventus, che ha deposto una composizione floreale. A commemorare le vittime con un minuto di silenzio c’erano il sindaco Stefano Lo Russo, insieme agli assessori Carretta, Foglietta e Tresso, il prefetto Donato Cafagna, il questore Massimo Gambino e i familiari di Marisa Amato e Erica Pioletti, le due donne rimaste vittime degli incidenti di quella notte.

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