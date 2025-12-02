Attualità

Morte Maradona, udienza per il processo in partenza a marzo

L'annullamento dopo il conflitto di interessi sollevato per una giudice

di Dave Hill Cirio - 2 Dicembre 2025

Lo slargo dei quartieri Spagnoli di Napoli che ospita il famoso murale di Maradona

A processo la tragica fine di un grande calciatore: il tribunale di San Isidro ha fissato il nuovo dibattimento per la morte di Diego Armando Maradona. L’udienza preliminare è iniziata oggi. Il processo comincerà ufficialmente il 17 marzo 2026.

Perché il caso della morte di Maradona riparte

Il primo processo era stato annullato dopo che una giudice è risultata coinvolta nelle riprese di un documentario sul caso. La presenza di quella magistrata aveva creato un conflitto di interessi e causato la dichiarazione di inquinamento. Il tribunale ha azzerato gli atti e ha designato un nuovo collegio di tre giudici per il nuovo procedimento.

Leggi anche Cinque anni senza Maradona

Chi sono gli imputati

Sette membri dello staff medico di Maradona sono indagati per negligenza grave: chirurghi, psichiatri e infermieri che seguivano il campione dopo un intervento chirurgico. L’accusa sostiene che le cure fossero insufficienti e che omissioni possano aver contribuito alla crisi respiratoria fatale del 25 novembre 2020: perciò da marzo il processo per la morte di Maradona.

Prove e testimoni attesi al processo

La Procura intende presentare perizie mediche, cartelle cliniche e testimonianze dei familiari e dei collaboratori. La difesa punta a mettere in discussione la causalità fra le cure somministrate e la morte. Il giudice deciderà ora quali esperti saranno ascoltati e se ammettere le registrazioni già acquisite nei precedenti atti.

Aspetti processuali da tenere d’occhio

Il nuovo processo parte “da zero”: riassettati i calendari, nuovamente interrogati i testimoni, valutate ed esaminate nuove perizie. Alcune parti civili hanno già preannunciato che presenteranno nuove richieste di parte civile. La gestione delle riprese e dei media in aula sarà strettamente regolata per evitare nuovi conflitti.