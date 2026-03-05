Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Mosca e Kiev ci portano la guerra “sotto casa”

La nave russa affondata al largo di Malta, i droni marini ucraini arrivati dalla Libia

di Dave Hill Cirio -

(Fonte: Instagram)

Il conflitto tra Mosca e Kiev – si dice – alle porte dell’Europa: una guerra, raccontano le cronache, arrivata alle porte dell’Italia, nel Mediterraneo. Una nave gasiera russa soggetta a sanzioni occidentali, la Arctic Metagaz, è affondata nel Mar Mediterraneo centrale, tra Malta e la Libia, dopo una serie di esplosioni e un vasto incendio a bordo.

Leggi anche Il mistero della nave russa incendiata

La gasiera russa

Secondo la Libia, il mercantile stava navigando nella zona Sar libica circa 240 km a nord di Sirte. Tutti i 30 membri dell’equipaggio, di cittadinanza russa, sono stati soccorsi sani e salvi e trasferiti a Bengasi. Secondo il ministero dei Trasporti russo, l’affondamento sarebbe stato causato da attacchi con droni marini attribuiti all’Ucraina, lanciati dalla costa libica. Mosca ha parlato di un “atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima”. La Ucraina non ha mentito, né rilasciato commenti.

Cosa sanno i nostri Servizi segreti

La vicenda ha un oggettivo impatto sul Mediterraneo che l’Italia conosce e promuove, ponte verso l’Africa. un fatto che la nostra intelligence sa da tempo. Lo ha confermato pure nell’ultima Relazione consegnata in Parlamento. “L’Ucraina – vi è scritto – ha avviato una campagna mirata contro asset della Flotta ombra (russa, ndr), colpendo unità navali in diversi teatri marittimi, dal Mar Nero al Mediterraneo e al Mar Caspio, con l’obiettivo di ridurre i proventi russi e disincentivarne le attività”.

Una flotta che non è una teoria. Sempre i Servizi segreti scrivono che è stata avviata da Mosca fin dal “2022 per aggirare il regime sanzionatorio occidentale e garantire la continuità delle esportazioni di risorse energetiche e di ulteriori beni considerati strategici. Composta da un numero stimato tra le 1.100 e le 1.400 unità, in larga parte petroliere obsolete e registrate sotto bandiere di convenienza, essa assicura l’esportazione via mare di una quota significativa del greggio russo, generando flussi finanziari essenziali al sostegno dell’economia e dello sforzo bellico di Mosca”.

I droni marini ucraini

La guerra si allarga, quindi. E arriva fino alle acque oltre il Canale di Sicilia. La versione delle autorità russe, attribuita a un attacco ucraino con droni marini, non è verificata ma si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione delle tattiche militari ucraine. Nel corso del conflitto, l’Ucraina ha sviluppato e utilizzato droni marini di superficie, impiegati dall’Sbu, il Servizio di Sicurezza Ucraino. Mezzi capaci di operare a lungo raggio e di trasportare carichi esplosivi.

Sistemi sono stati usati per colpire navi russe, incluse imbarcazioni civili legate alle esportazioni energetiche, in tutti i teatri marittimi. Almeno in un’occasione nel dicembre scorso droni ucraini avrebbero colpito e compromesso un’altra nave della cosiddetta shadow fleet russa nel Mediterraneo, vicino alla costa libica, segnando una tappa della strategia marittima di Kiev di colpire i flussi di export energetico russo in acque internazionali. E fin dall’estate del 2023 droni marini ucraini avevano colpito infrastrutture e navi russe nel Mar Nero e nello Stretto di Kerch. La guerra navale ha così superato la dimensione tradizionale, spingendo la tecnologia dei droni oltre i cieli e nei mari.

L’inchiesta in Libia

In questo scenario, ancor più inquietante il ruolo delle coste dalle quali sarebbero partiti gli attacchi ucraini alla metaniera affondata. Se il condizionale è d’obbligo, le segnalazioni e le indiscrezioni non sono poche. E non tutte di esplicita fonte russa. Dalla metà dell’anno scorso si scrive sui media africani di forniture ucraine a milizie operanti nel sud della Libia, sempre smentite da Kiev. In agosto, la notizia che il procuratore generale libico, Al-Siddiq al-Sour, ha ordinato un’indagine urgente su droni di origine ucraina arrivati in quell’area. Droni contrabbandati attraverso l’Algeria, con i governo di unità nazionale di Tripoli, guidato da Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, facilitatore dell’operazione insieme con l’addetto militare ucraino in un Paese confinante.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news