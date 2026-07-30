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MSC Foundation e Jannik Sinner Foundation uniscono le forze per l’ambiente marino

di Italpress - 30 Luglio 2026

GENOVA (ITALPRESS) – La MSC Foundation e la Jannik Sinner Foundation hanno unito le forze per la prima volta in un’iniziativa benefica, accomunate dalla convinzione che fornire a bambini e giovani conoscenze, competenze e opportunità sia il primo passo verso un futuro sostenibile. Appena un giorno dopo la sua consegna ufficiale, EXPLORA III ha ospitato un’iniziativa di raccolta fondi comprensiva di una cena di gala benefica, esclusive sessioni di allenamento di tennis e un’asta silenziosa. La serata ha visto la partecipazione di Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo e tra i più grandi campioni di questo sport, insieme a ospiti e rappresentanti della Jannik Sinner Foundation, della MSC Foundation e di Explora Journeys. Grazie alla generosità degli ospiti, sono stati raccolti circa 60.000 euro, con tutti i proventi destinati a sostenere il programma Delfini Guardiani dell’Isola della Fondazione Marevivo, che promuove l’educazione al mare tra bambini e insegnanti delle isole minori italiane attraverso attività didattiche in classe, esperienze all’aperto dedicate all’esplorazione degli ecosistemi marini e all’uso responsabile delle risorse naturali. Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa di raccolta fondi è stata la donazione da parte di Jannik Sinner di una collezione di memorabilia autografati. L’asta silenziosa comprendeva quattro completi da tornei del 2026 – ciascuno composto da maglietta, pantaloncini, polsino e cappellino – provenienti da Wimbledon, dagli Internazionali d’Italia, da Monte-Carlo e dal Roland-Garros, compresi quelli indossati durante le sue vittorie nei primi tre eventi.

La collezione era inoltre arricchita anche dalla sua racchetta del 2024, utilizzata durante la stagione storica in cui è diventato il primo italiano a raggiungere il numero 1 al mondo dell’ATP e ha vinto due titoli del Grande Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. Delfini Guardiani dell’Isola è un’iniziativa nazionale di educazione ambientale che coinvolge gli alunni delle scuole elementari delle isole minori italiane in un programma didattico incentrato sulla scoperta degli ecosistemi marini e su iniziative volte a promuovere l’uso responsabile delle risorse naturali. Dal 2009, il programma ha coinvolto 760 classi di 31 scuole elementari, distribuite su 12 isole italiane e nella città costiera siciliana di Milazzo. In totale, ha coinvolto oltre 15.000 studenti, insieme ai loro insegnanti e alle loro famiglie, contribuendo a sensibilizzare sull’importanza di proteggere il mare. Questa collaborazione unisce i valori di eccellenza, disciplina e rispetto di Jannik Sinner alle missioni filantropiche della MSC Foundation e della Jannik Sinner Foundation a sostegno di iniziative che forniscono ai giovani gli strumenti per generare benefici concreti e duraturi per le comunità.

“Un’educazione che lascia il segno nasce dalla curiosità. Quando i bambini hanno l’opportunità di scoprire, fare domande e vivere esperienze significative, imparano a comprendere meglio il mondo che li circonda e a prendersene cura – afferma Christina Tauber, direttrice della Jannik Sinner Foundation -. Per questo siamo orgogliosi di sostenere, insieme alla MSC Foundation e a Marevivo, un progetto che aiuta le nuove generazioni a diventare veri custodi del mare. Siamo convinti che creare un legame profondo con l’ambiente fin da piccoli rappresenti il primo passo per formare cittadini consapevoli, responsabili e capaci di contribuire a costruire un futuro più sostenibile”.

“Questa prima collaborazione con la Jannik Sinner Foundation dimostra come la generosità e la collaborazione possano tradursi in opportunità concrete per i giovani. Entrambe crediamo nel potere dell’istruzione. Siamo profondamente grati a Jannik e a tutti gli ospiti che hanno contribuito al successo di questa iniziativa”, sottolinea Daniela Picco, Direttorice Esecutiva della MSC Foundation.

“Il futuro dei bambini e quello del pianeta sono indissolubilmente legati: salute, sport, educazione e tutela della natura fanno parte della stessa visione. Per Marevivo l’educazione è centrale – evidenzia Rosalba Giugni, fondatrice di Marevivo -: non si protegge ciò che non si conosce. Da qui nasce la collaborazione tra Jannik Sinner Foundation, Fondazione Marevivo e MSC Foundation a sostegno di Delfini Guardiani delle Isole, che da oltre quindici anni avvicina i bambini al mare e alla natura, formando giovani più consapevoli. Il futuro del mare si scrive oggi, nelle aule, nella ricerca e nelle scelte quotidiane. Il mare ci ha generati, ora tocca a noi educare al suo futuro per difendere la vita sul pianeta”. “È stato un privilegio accogliere la MSC Foundation e la Jannik Sinner Foundation a bordo dell’EXPLORA III per una serata dedicata a creare un impatto positivo e duraturo. Insieme, siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che sensibilizza alla conservazione dell’ambiente marino, ispirando e educando al contempo le future generazioni a proteggere i nostri oceani – conclude Anna Nash, Presidente di Explora Journeys -. Siamo profondamente grati ai nostri ospiti per la loro generosità, che contribuirà a fare davvero la differenza attraverso questo importante programma”.

– foto ufficio stampa MSC Foundation e Jannik Sinner Foundation –

(ITALPRESS).