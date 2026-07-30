Cronaca

Crollo a Messina: 5 feriti e 6 dispersi nella palazzina

L'edificio coinvolto è una struttura a destinazione mista che ospitava attività commerciali al piano terra - negozi e un supermercato - e appartamenti ai piani superiori

di Daniel Walker - 30 Luglio 2026

Crollo di una palazzina con negozi e abitazioni nel quartiere Pistunina a Messina

Dramma a Messina: crolla una palazzina dopo un’esplosione.

Crollo a Messina

Nel pomeriggio di oggi, una violenta deflagrazione ha provocato il crollo parziale di un edificio a due piani situato lungo la Strada Statale 114, in località Pistunina, nella zona sud di Messina.

La forte esplosione è stata avvertita a centinaia di metri di distanza. Ha gettato nel panico i residenti del quartiere, molti dei quali sono scesi in strada subito dopo il boato.

Cosa ospitava lo stabile e come è avvenuto il crollo?

L’edificio coinvolto è una struttura a destinazione mista che ospitava attività commerciali al piano terra – negozi e un supermercato – e appartamenti ai piani superiori.

L’ipotesi principale avanzata dalle autorità e dal sindaco di Messina, Federico Basile, indica come causa probabile la deflagrazione di una bombola di gas o una perdita da una tubatura della rete.

Al momento dell’esplosione erano presenti sia residenti all’interno delle abitazioni, sia operai al lavoro al piano terra per interventi di ristrutturazione.

Bilancio provvisorio: feriti gravi e dispersi

Il bilancio delle persone coinvolte è in continuo aggiornamento da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Almeno 5 persone sono state estratte o soccorse in codice rosso e trasportate d’urgenza al Policlinico di Messina. La struttura ospedaliera ha immediatamente attivato il Peimaf (Piano d’emergenza per massiccio afflusso di feriti), richiamando in servizio medici e personale sanitario da diversi reparti.

Risultano almeno 6 persone disperse sotto le macerie. L’allarme è scattato in seguito alle segnalazioni dei familiari che non riescono a mettersi in contatto con i propri parenti che si trovavano all’interno dello stabile al momento del crollo.

Come procedono i soccorsi?

Sul luogo della tragedia sono operative diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte con mezzi di sollevamento e unità cinofile per la ricerca tra le macerie. Il personale del 118 ha allestito un Punto Medico Avanzato direttamente sul posto per prestare le prime cure.

L’area della Statale 114 è stata transennata dalla polizia, dai carabinieri e dalla polizia municipale per consentire le operazioni di soccorso.

Il sindaco di Messina ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale e dei Servizi Sociali per coordinare le operazioni di assistenza, accoglienza e supporto psicologico alle famiglie interessate dal crollo.