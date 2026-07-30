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Crolla edificio a Messina: vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi

Il cedimento nel quartiere di Pistunina. Almeno 5 feriti

di Askanews -

Messina, 30 lug. (askanews) – Una palazzina che ospita attività commerciali e abitazioni è parzialmente crollata nel pomeriggio a Pistunina, quartiere alla periferia Sud di Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le “operazioni ricerca dei dispersi coinvolti nel cedimento”. Secondo fonti locali, almeno 5 persone sono rimaste ferite e sono state soccorse negli ospedali della zona. Il crollo sarebbe avvenuto in seguito ad un’esplosione, ma le cause non sono ancora chiare.

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