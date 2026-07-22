Muore a 18 anni l’attrice Kaylee Hottle, star di “Godzilla vs Kong”

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La ragazza vittima di un incidente stradale

di Askanews - 22 Luglio 2026

Milano, 22 lug. (askanews) – Kaylee Hottle, attrice diciottenne che ha recitato da protagonista in due film della serie “Godzilla”, è morta in un incidente stradale nello Stato americano del Maryland, secondo quanto riferito dalla polizia.

Hottle e un altro passeggero si trovavano a bordo di una auto guidata da un ragazzo di 19 anni quando la macchina è uscita di strada su un’autostrada a due corsie e ha urtato un canale di scolo, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Frederick, secondo cui l’incidente sarebbe da attribuire all’alta velocità.

Hottle è stata trasportata in ospedale, dove è stata successivamente dichiarata morta, ha riferito la polizia.

L’attrice, non udente, ha interpretato il ruolo principale di “Jia” in “Godzilla vs Kong” e nel sequel “Godzilla e Kong – Il nuovo impero”.