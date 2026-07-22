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Ultimo a cinema: arriva il film del concerto record

Dal 22 al 30 settembre sul grande schermo il film-evento che celebra il tour che lo ha consacrato sui palchi

di Daniel Walker - 22 Luglio 2026

Concerto di Ultimo

Ultimo, il concerto dei record arriva al cinema: dal 22 al 30 settembre sul grande schermo.

Ultimo, la sua musica a cinema

Il popolo di Ultimo si prepara a rivivere l’emozione dei grandi stadi italiani, ma questa volta al cinema. Dal 22 al 30 settembre arriva sul grande schermo “Ultimo – Il Concerto dei Record”. E’ il film-evento distribuito da Lucky Red che porta nelle sale la magia e l’energia travolgente della sua musica. E che celebra il tour che ha consacrato il cantautore romano come uno dei fenomeni dal vivo più imponenti della musica italiana contemporanea.

Cosa c’è nel film?

La pellicola raccoglie le immagini più suggestive, il backstage inedito e la scaletta integrale delle date sold out che hanno riempito gli impianti più importanti d’Italia, a partire dal doppio appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma fino allo Stadio San Siro di Milano.

Un’operazione pensata per permettere ai fan della prima ora di immergersi nuovamente nell’atmosfera dei live. E a chi non era presente di recuperare uno show imponente. Uno spettacolo caratterizzato da produzioni imponenti, allestimenti visivi all’avanguardia e la solita straordinaria partecipazione del pubblico.

Dal palco alle sale: un trend

Le vendite dei biglietti per gli appuntamenti al cinema si apriranno ufficialmente nei prossimi giorni attraverso i circuiti principali e le casse delle sale aderenti.

L’iniziativa conferma la tendenza sempre più forte di trasformare i grandi eventi musicali in esperienze cinematografiche immersive, capaci di richiamare migliaia di appassionati anche al di fuori della stagione estiva dei festival e dei concerti all’aperto.