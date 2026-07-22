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Fs Security: “Dimezzate le aggressioni al personale sui treni”

I numeri di Fs Security: in calo le aggressioni sui treni giù pure frodi e atti vandalici

di Cristiana Flaminio - 22 Luglio 2026

Fs Security annunciata: dimezzate le aggressioni sui treni e in particolare al personale. Sono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS): il risultato è legato alle azioni messe in campo da FS Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete ferroviaria nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno si registra anche una riduzione degli atti vandalici, con un miglioramento degli indicatori di prevenzione e contrasto.

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Calo delle aggressioni e degli atti vandalici

I dati evidenziano risultati importanti sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Le aggressioni al personale Trenitalia, infatti, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025, scendendo da 68 a 29 episodi. Parallelamente, si registra una riduzione degli atti vandalici sugli asset (-65%) e sui treni (-29%), oltre a una flessione dell’11% dei graffiti sui convogli.

Contrasto alle frodi e tutela dei viaggiatori

Un dato significativo è stato riscontrato nel contrasto alle frodi, la cui incidenza sul fatturato monitorato è risultata quasi nulla nei primi mesi dell’anno. Sostanzialmente stabili i furti a bordo treno (-1%), mentre la presenza di persone estranee lungo la linea è calata del 3%, favorendo una maggiore regolarità della circolazione.

Incremento delle attività operative

Il miglioramento degli indicatori è il risultato di un rafforzamento della presenza sul campo da parte di FS Security. Nel primo trimestre 2026 sono stati controllati oltre 10 milioni di viaggiatori, con un incremento del 54,6% rispetto all’anno precedente. Cresce anche il presidio delle stazioni, che registra un aumento del 22,3% così come le attività operative complessive, in salita del 24,6%. Parallelamente, si amplia anche l’azione di monitoraggio dei treni, che segna un incremento del 26,5%, a conferma di una presenza sempre più capillare ed efficace sul territorio.

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L’importanza delle bodycam

“Le bodycam sono uno strumento importante per la tutela e la difesa dei nostri operatori. I dati e le sperimentazioni ci hanno dimostrato come rappresentino un elemento di deterrenza: quando chi intende compiere un illecito si trova davanti un addetto con la bodycam, spesso fa un passo indietro” – ha spiegato l’ Amministratore Delegato di FS Security, Pietro Foroni – “Su 18 episodi registrati durante la sperimentazione, in 17 casi il dispositivo si è rivelato determinante proprio come deterrente”.