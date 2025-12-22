Attualità

Napoli – Bologna: la Supercoppa e il business milionario

Tutti concordano su una partita aperta, dalle 20.45 il verdetto sul campo

di Giorgio Brescia - 22 Dicembre 2025

(Fonte: Instagram)

Napoli e Bologna si giocano stasera la Supercoppa in una finale che vale molto più di un trofeo. Fischio d’inizio alle 20.45 a Riyad, diretta in chiaro su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity. Da una parte l’obbligo di vincere, dall’altra il sogno di stupire. Tecnici e giocatori parlano di equilibrio e dettagli. Sullo sfondo pesa il grande business di un evento globale.

Napoli-Bologna, Supercoppa e riflettori accesi

La finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna monopolizza l’attenzione calcistica della serata. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva su Canale 5, con copertura streaming su Mediaset Infinity. Lo stadio ospitante è pronto al tutto esaurito. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni.

Prepartita: parole controllate e rispetto

Alla vigilia i protagonisti scelgono profili bassi. L’allenatore del Napoli parla di concentrazione assoluta. Ricorda che una finale non concede margini. Il Bologna risponde con entusiasmo lucido. Il tecnico rossoblù sottolinea il valore del percorso fatto. I giocatori evitano promesse. Tutti concordano su una partita aperta.

Gli aspetti tattici e le attese sul campo

Il Napoli prova a imporre ritmo e qualità. Il possesso resta centrale nella sua idea di gioco. Gli esterni devono incidere. Il Bologna punta su compattezza e transizioni rapide. La fase difensiva sarà determinante. Molto dipenderà dalla gestione emotiva iniziale. I primi minuti possono indirizzare la gara.

I pronostici e i margini reali

I pronostici premiano il Napoli. L’esperienza nelle finali pesa. La profondità della rosa offre alternative. Il Bologna però arriva senza timori. La stagione rossoblù ha mostrato solidità e identità. In una gara secca il divario si riduce. Un episodio può cambiare tutto.

Pressioni diverse, motivazioni opposte

Il Napoli gioca pressato da aspettative forti. Vincere significherebbe dare un segnale immediato. Una sconfitta alimenterebbe critiche. Il Bologna vive la serata come una possibilità storica. L’aspetto psicologico conta quanto la tattica. La leggerezza può diventare un’arma.

Il business dietro la Supercoppa

La Supercoppa Italiana è diventata un evento di grande valore economico oltre che sportivo. Il montepremi complessivo della competizione supera 23 milioni di euro, con cifre significative previste per le squadre partecipanti.

Le semifinaliste sconfitte incassano circa 2,4 milioni di euro ciascuna, la finalista perdente riceve circa 6,7 milioni di euro e la vincitrice può portarsi a casa fino a 9,5-11 milioni di euro grazie a bonus collegati a eventi collaterali alla manifestazione.

Numeri che superano il puro risultato sportivo e rappresentano entrate importanti nei bilanci di club come Napoli e Bologna.

A livello di diritti televisivi, la trasmissione della Supercoppa fa parte del pacchetto di Coppa Italia e Supercoppa che Mediaset ha acquisito per il triennio 2024-27 per circa 58 milioni di euro all’anno, cifra che riflette l’interesse commerciale per la copertura mediatica delle partite.

Novanta minuti che pesano

La finale di stasera vale molto più di una coppa. Può cambiare il racconto di una stagione. Il Napoli cerca conferme. Il Bologna cerca consacrazione. Alle 20.45 il campo darà la risposta definitiva.

Leggi anche L’importanza dei calci di rigore