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Nell’Ue in aumento le emissioni di gas serra nel primo trimestre del 2026

di Italpress - 17 Agosto 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2026, le emissioni di gas serra dell’economia dell’UE sono state stimate in 837 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, in aumento dello 0,3% rispetto al quarto trimestre del 2025 (835 milioni di tonnellate di CO2-eq). Parallelamente, il Pil dell’Ue non ha subito variazioni nel primo trimestre del 2026 rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Lo rende noto Eurostat, sottolineando che il settore che ha registrato il maggiore incremento delle emissioni di gas a effetto serra è stato quello della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+4,8%), mentre le famiglie (-1,3%), le attività manifatturiere e il settore del trasporto e magazzinaggio (entrambi -0,6%) hanno segnato le diminuzioni più marcate.

– Foto Pexels –

(ITALPRESS).