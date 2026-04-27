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Nerissima Serpe, esce l’omaggio a Vasco Rossi “Ridere di Te (2026)”

di Italpress - 27 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Nerissima Serpe è in procinto di pubblicare il suo nuovo album in studio “Nerissima” in arrivo il 1° maggio su tutte le piattaforme digitali (e in formato fisico) via EMI Records Italy/Universal Music Italia. Insieme al disco, venerdì uscirà in tutte le radio il singolo “Ridere di Te (2026)”, omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. “È una delle tracce più importanti del progetto. È il mio omaggio al mio artista preferito, Vasco Rossi. La sua hit ‘Ridere di Te’ mi ha sempre colpito fin da ragazzino, quando mi approcciavo alla scrittura per la prima volta. È stato il brano di Vasco che più mi ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni all’interno delle canzoni che scrivevo” – ha raccontato Nerissima Serpe.

L’album “Nerissima” è stato anticipato dai brani “4 Gambe”, virale su TikTok, che il rapper ha presentato in anteprima durante la sua performance nell’Half-time show del match di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud di Milano, e dal singolo “Tu Mi Fai”. Il trailer di annuncio del progetto, dal sapore cinematografico, vede protagonista l’icona culturale e della moda mondiale Michèle Lamy. Il monologo racchiuso nella clip identifica il “Nero” come una forza universale presente in tutti noi, un elemento che unisce e divide, che racchiude opposti come amore e odio, silenzioso ma persistente.

– foto Universal Music Italia –

(ITALPRESS).