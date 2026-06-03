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Netanyahu “Con Trump disaccordi tattici, ma troviamo sempre una soluzione”

di Italpress - 3 Giugno 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – In un’intervista alla Cnbc, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha minimizzato su potenziali tensioni con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle operazioni in Libano. “A volte, come nelle migliori famiglie, ci sono disaccordi tattici”, ma “troviamo sempre un modo per risolverli, e lo facciamo da grandi amici”, ha affermato. “Possiamo essere in disaccordo al mattino” e trovare un terreno comune nel pomeriggio, ha aggiunto, rivelando che sente Trump “una volta ogni due giorni”. “Abbiamo obiettivi comuni e vogliamo raggiungerli”, ha aggiunto Netanyahy. “Quando combattiamo l’Iran e i suoi alleati, non stiamo combattendo solo la nostra guerra, ma anche la vostra guerra e, francamente, anche la guerra dell’Europa”, ha evidenziato. “Ci troviamo difronte a un nemico che vuole distruggere il nostro Paese, chevuole distruggere il vostro Paese, che vuole distruggere ledemocrazie libere ovunque e diffondere i suoi terroristi in tuttoil mondo”, ha affermato.Non sono mancate nell’intervista critiche ad alcuni Paesi europei.“Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranzeislamiche radicali nei loro stessi paesi è vergognoso. Sanno cheli proteggiamo anche noi, ma non hanno il coraggio di prendereposizione e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà lanostra civiltà da questi barbari”, ha concluso.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).