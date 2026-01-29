Cronaca

Niscemi, Musumeci annuncia indagine amministrativa e un pacchetto di misure

il ministro anticipa il piano che sarà varato a Palazzo Chigi

di Angelo Vitale - 29 Gennaio 2026

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci

La frana di Niscemi in Sicilia continua ad aggravarsi, con oltre 1.500 sfollati e scuole chiuse e il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci annuncia un’indagine amministrativa interna per chiarire responsabilità su manutenzione e prevenzione.

Mentre la Procura di Gela ha aperto un fascicolo penale per disastro colposo, Musumeci ha dichiarato: “C’è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione”. La premier Giorgia Meloni già ieri aveva promesso risposte rapide. Subito, un primo stanziamento di 100 milioni, mentre la zona resta in allerta gialla.

La frana a Niscemi e lo stato dell’emergenza

La cittadina di Niscemi è colpita da un movimento franoso di grandi proporzioni, che ha costretto all’evacuazione di oltre 1.500 residenti. Cinque scuole restano chiuse e molte strade sono interrotte. La Protezione Civile mantiene la zona rossa e un allerta gialla sulle aree circostanti, monitorando attentamente possibili ulteriori cedimenti in quello che sembra destinato a diventare un “paese fantasma”.

L’indagine penale e il fascicolo della Procura

La Procura della Repubblica di Gela ha aperto un fascicolo penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, al momento contro ignoti. L’indagine mira a verificare se eventuali mancanze nella manutenzione e nella gestione del territorio abbiano aggravato il dissesto.

L’indagine amministrativa annunciata da Musumeci

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato una indagine amministrativa interna per verificare la gestione della sicurezza del territorio e le procedure di prevenzione adottate. “Abbiamo già avviato un’indagine amministrativa interna per capire se tutto sia stato fatto secondo i protocolli, e nel frattempo c’è la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione”, ha detto.

Musumeci ha sottolineato che l’obiettivo è accertare eventuali responsabilità gestionali a Niscemi senza interferire con l’indagine penale della Procura, e garantire che misure immediate vengano applicate per tutelare famiglie e imprese.

Criticità e allerta meteo

L’allerta gialla resta attiva, con rischio di ulteriori cedimenti della collina verso la piana di Gela. La Protezione Civile monitora continuamente la situazione e prepara misure preventive e di ricollocamento delle famiglie.