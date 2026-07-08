Esteri

Notte di attacchi tra Usa e Iran, torna la tensione

Missili in volo sul Medio Oriente, gli americani colpiscono e Teheran replica

di Cristiana Flaminio - 8 Luglio 2026

Ci risiamo: nuovi attacchi Usa all’Iran, Teheran per ritorsione colpisce i mercantili a Hormuz. Tensione alle stelle in Medio Oriente. Dove le forze del Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha annunciato di aver completato una nuova raffica di attacchi ai danni dell’Iran. Nel mirino degli americani i sistemi di difesa aerea, le reti di comando e controllo, postazioni radar costiere, i missili antinave e ben sessanta imbarcazioni di piccolo cabotaggio riferibili alle Guardie Rivoluzionarie. L’obiettivo “indebolire la capacità dell’ Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale”.

Nuovi attacchi Usa, l’Iran risponde

Agli attacchi Usa, la replica dell’Iran non s’è fatta attendere. Dopo aver accusato gli americani di “avere ripetuto l’abitudine di violare l’accordo”, le Guardie della Rivoluazione hanno riferito di aver “distrutto 85 importanti installazioni militari statunitensi a Port Salman, nella Quinta Regione Navale del Bahrein e nella base aerea di Ali Salem in Kuwait, e hanno abbattuto un drone nemico MQ9 che aveva tentato di interferire nell’operazione”. Da Teheran monta la rabbia. E un’ulteriore escalation proprio adesso che è in corso il summit Nato ad Ankara.

“L’era del bullismo è finita”

“L’era del bullismo è finita. Non porta da nessuna parte. Non ci pieghiamo”. Per il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, Teheran non si farà sorprendere da altri attacchi Usa né l’Iran cederà di un millimetro. “L’ Iran, pur avvertendo seriamente delle conseguenze della violazione dell’accordo da parte degli Stati Uniti, adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale”. E quindi: “Nelle ultime tre settimane, gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato le clausole 1 e 2 del memorandum d’intesa di Islamabad, attraverso dichiarazioni minacciose contro l’Iran e le azioni del regime sionista in Libano. Il nuovo attacco statunitense contro l’Iran rappresenta un’ulteriore grave violazione delle clausole del Memorandum”.

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