Nudo, consegna droga in caserma: “Me lo ha detto Allah”

Denunciato a Capodanno un 43enne marocchino irregolare: "Devo liberarmi dal peccato"

di Maria Graziosi - 9 Gennaio 2026

Un Capodanno folle per un 43enne marocchino: si è presentato alla caserma dei carabinieri tutto nudo e, dopo aver bussato invano e strepitato, ha lasciato della droga davanti alla porta d’ingresso. È accaduto a Poggio Rusco, in provincia di Mantova. A fermarlo sono stati i carabinieri giunti dalla vicina Magnacavallo che, insieme ai colleghi, hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato.

Nudo lascia droga alla caserma dei carabinieri

Un episodio a dir poco irrituale, quello che ha “movimentato” la notte di Capodanno nel piccolo centro mantovano. Tutto è iniziato quando l’uomo, un 43enne di nazionalità marocchina, ha iniziato a suonare con insistenza al campanello della caserma. La sua “particolarità” era che si fosse presentato del tutto nudo davanti alla struttura. Ha continuato a chiedere che gli fosse aperto, invano. La sua insistenza ha toccato il parossismo. E alcuni residenti della zona, preoccupati dall’insolito e inquietante “spettacolo”, hanno chiesto aiuto al 112.

“Me lo ha detto Allah”

La vicenda si è risolta quando l’uomo nudo, che nel frattempo aveva lasciato un involto pieno di droga alla caserma dei carabinieri, è stato intercettato dai carabinieri. Non ha opposto resistenza. Anzi, ha affermato che quella era la sua “conversione”. Ha spiegato ai militari che a ingiungergli di consegnarsi e di smettere di usare droga fosse stato direttamente Allah. La sua voce l’avrebbe convertito e gli avrebbe imposto di abbandonare il peccato. E perciò aveva “abbandonato” i suoi vestiti, che avrebbe comprato col denaro frutto del commercio di stupefacenti. I carabinieri lo hanno coperto e gli hanno offerto un the caldo. Poi hanno iniziato a mettere nero su bianco le denunce.

Di cosa risponde adesso

Dopo essere stato rifocillato e soccorso, il 43enne è stato denunciato. Dopo aver verificato la sua versione coi filmati della videosorveglianza, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio italiano. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di sostanze stupefacenti. La vicenda dell’uomo nudo che ha consegnato la droga in caserma s’è conclusa ma il tema della sicurezza rimane centrale.