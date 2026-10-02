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Nuova Hyundai Tucson, motorizzazioni ibride e connettività di nuova generazione

di Italpress - 2 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai svela Nuova TUCSON, l’audace SUV di segmento C che abbina avanzate motorizzazioni elettrificate al sistema di infotainment di nuova generazione Pleos Connect, offrendo un comfort di categoria superiore e una fruibilità ancora più ampia ed appagante. Ispirata alla filosofia stilistica “Art of Steel” di Hyundai, Nuova TUCSON combina un design esterno muscoloso con un abitacolo funzionale e ordinato, studiato per semplificare la guida quotidiana e adattarsi a stili ed esigenze di vita differenti. Grazie a dimensioni accresciute, un abitacolo spazioso e modulabile e ad avanzate motorizzazioni elettrificate, Nuova TUCSON è stata sviluppata per rispondere a un ampio spettro di esigenze: dagli spostamenti quotidiani all’utilizzo familiare, fino ai viaggi più lunghi e alle attività nel tempo libero.

Per i mercati europei, la nuova TUCSON è prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech, in Repubblica Ceca. Dal lancio della prima generazione avvenuto nel 2004, TUCSON si è affermata come uno dei modelli di maggior successo di Hyundai in Europa, con oltre 2 milioni di unità vendute in tutto il continente. Nel 2025 si è classificata al primo posto nel segmento dei SUV di segmento C per il mercato privati in Europa

“Rinnovare un’icona non è mai facile”, afferma Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Avremmo potuto andare sul sicuro e limitarci a evolvere un modello di successo. Ma non è nello stile di Hyundai. Ci siamo sfidati ed abbiamo deciso di far progredire TUCSON in ogni ambito importante per i clienti, dal design al comfort, dalla tecnologia all’efficienza. Il risultato non è semplicemente la nuova generazione di TUCSON. E’ la migliore TUCSON che abbiamo mai realizzato”.

Nuova TUCSON interpreta il concept “The Boldest SUV” attraverso il linguaggio stilistico “Art of Steel” di Hyundai, unendo solidità strutturale e una presenza su strada decisa. Dalle proporzioni muscolose degli esterni all’abitacolo raffinato, ogni elemento esprime una progettazione funzionale e una precisa visione estetica. Il design esterno ruota attorno ai passaruota pronunciati e scultorei, che esaltano la tensione e la resistenza intrinseche dell’acciaio. A bilanciarne il carattere intervengono superfici laterali più pulite e linee di carrozzeria nette, che rafforzano l’identità audace da SUV di Nuova TUCSON. TUCSON misura 4.560 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza e 1.670 mm in altezza. Rispetto alla generazione precedente, cresce di 35 mm sia in lunghezza sia in larghezza e di 20 mm in altezza, con una presenza su strada più forte e con ancora maggiore spazio a bordo. Lo sbalzo anteriore cresce di 20 mm, contribuendo al rispetto dei requisiti di protezione dei pedoni, mentre l’angolo di apertura delle porte passa da 73 a 83 gradi per agevolare l’accesso a bordo. Tra le nuove tinte esterne introdotte in Europa figurano Moonlake Blue Metallic e Moonlake Blue Matte, Rich Walnut Metallic e Rich Walnut Matte, oltre a Ignite Red. Colori che puntano ad esaltare il carattere scultoreo del modello. Al Salone dell’auto di Parigi, il giorno 12 ottobre, sarà svelata una nuova versione della TUCSON dal carattere ancora più dinamico.

All’anteriore, la firma luminosa H-Edge combina un’illuminazione centrale indiretta con elementi luminosi perimetrali, sottolineando lo sviluppo orizzontale dell’auto e conferendole un aspetto più largo e solido. Integrata nel design del frontale, crea una firma immediatamente riconoscibile sia di giorno sia di notte. Al posteriore, i gruppi ottici scultorei Prism Rear Lamp definiscono con precisione i volumi e il profilo di Nuova TUCSON. La struttura interna tridimensionale genera una firma luminosa distintiva e rafforza il carattere preciso e tecnologico del design posteriore. A seconda dell’allestimento, Nuova TUCSON è disponibile anche con Micro Pixel Lighting (MPL). Grazie a 25.600 pixel LED singoli, il sistema consente di controllare con precisione i fasci luminosi e di creare animazioni di benvenuto e saluto. I gruppi ottici posteriori a LED sono di serie su tutta la gamma.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

(ITALPRESS).