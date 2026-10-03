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Leapmotor B03X, SUV compatto per la città
di
Italpress
-
3 Ottobre 2026
Leapmotor B03X, SUV compatto per la città
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