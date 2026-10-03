In anteprima il video “Un’altra me” nuovo singolo di Nadia Bassano

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Racconta, attraverso la metafora del viaggio, il desiderio di cambiamento

di Askanews - 3 Ottobre 2026

Milano, 3 ott. (askanews) – In anteprima il video “Un’altra me” il singolo di Nadia Bassano, brano intimo ma intenso, scritto insieme a Gianni Errera che lo ha anche arrangiato e prodotto, disponile in digitale (One Publishing E Music).

“”Un’altra me” racconta, attraverso la metafora del viaggio, il desiderio e il bisogno di cambiamento, nel momento in cui trovare un’altra versione di sé non è un vezzo, ma una necessità. Il confine tra il “sopravvivere” e il “vivere” si gioca tra la paura di cercare e – afferma Nadia – cercarsi altrove, guardando oltre l’ignoto, lasciando con coraggio ciò che è sicuro, anche quando fa male. Perdersi per ritrovarsi; lasciare il porto sicuro per navigare verso l’orizzonte, alla ricerca di un nuovo senso: tutto questo sta “oltre il mare”.”

Il video, per la regia di Morris JC, rappresenta l’essenza del brano attraverso due scenari opposti e complementari. Il primo è intimo, ambientato al chiuso e al tramonto dove Nadia è vestita di nero, in fase di pensiero e scrittura. Il secondo invece è girato in esterna sulla riviera sanremese, all’alba con Nadia vestita di bianco, più aperta, leggera, con lo sguardo rivolto verso il futuro e verso l’orizzonte. Il comune denominatore tra i due scenari è il mare, che nel brano rappresenta metaforicamente sia l’ostacolo da superare, sia l’orizzonte cui tendere per trovare “un’altra” versione di sé.