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Nuova Mazda CX-5, terzo riconoscimento internazionale per la sicurezza

di Italpress - 30 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda CX-5 ha ottenuto il TOP SAFETY PICK+ 2026, il più alto riconoscimento assegnato dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)1. Questo risultato si affianca alle valutazioni massime di cinque stelle già conseguite dal modello nei test Euro NCAP in Europa e ANCAP in Australia e Nuova Zelanda, confermando l’elevato livello di sicurezza della nuova Mazda CX-5 nelle valutazioni indipendenti condotte nei principali mercati globali. La nuova Mazda CX-5 evolve i punti di forza che ne hanno decretato il successo, reinterpretandoli per rispondere alle esigenze della mobilità di oggi. Il SUV è stato progettato per offrire maggiore comfort, sicurezza e piacere di guida in ogni spostamento, con particolare attenzione alla protezione degli occupanti, alla prevenzione degli incidenti e all’integrazione di tecnologie avanzate di assistenza alla guida.

Nella più recente valutazione IIHS, la nuova Mazda CX-5 ha soddisfatto i requisiti necessari per ottenere il massimo riconoscimento dell’ente nelle principali aree legate alla protezione in caso di urto e alla prevenzione degli incidenti. Le prove hanno riguardato la protezione degli occupanti in scenari di impatto frontale e laterale, oltre alla capacità di prevenire collisioni frontali sia con altri veicoli sia con pedoni.

Il nuovo riconoscimento conferma l’elevato livello di sicurezza della Mazda CX-5, già premiata nel 2025 con la valutazione massima di cinque stelle Euro NCAP nella versione europea. Il modello ha ottenuto il 90% nella protezione degli occupanti adulti, l’89% nella protezione degli occupanti bambini, il 93% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e l’83% nella valutazione dei sistemi di assistenza alla sicurezza (Safety Assist). Risultati che mettono in evidenza l’efficacia della struttura di protezione e delle tecnologie di assistenza alla guida sviluppate da Mazda. La dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida contribuisce a rendere ogni viaggio più sicuro e rassicurante. In base alle specifiche europee e al livello di allestimento, la gamma comprende Smart Brake Support evoluto, Blind Spot Monitoring, Driver Emergency Assist, Driver Monitoring, Lane Change Assist, Mazda Radar Cruise Control, Emergency Lane Keeping e Proactive Driver Assist. L’impegno di Mazda per la sicurezza si estende all’intera gamma. Nove modelli Mazda commercializzati negli Stati Uniti hanno ricevuto il riconoscimento IIHS TOP SAFETY PICK+ 2026, più di qualsiasi altro marchio automobilistico a luglio 2026. Dal 2008, inoltre, Mazda ha raggiunto quota 100 riconoscimenti complessivi IIHS TOP SAFETY PICK e TOP SAFETY PICK+, consolidando per il terzo anno consecutivo la propria leadership nel livello più alto di valutazione IIHS. Combinando tecnologie di sicurezza avanzate, qualità costruttiva e cura artigianale giapponese, la nuova Mazda CX-5 offre un’esperienza di guida intuitiva, affidabile e sicura, pensata per accompagnare i clienti con naturalezza in ogni situazione quotidiana.

– Foto ufficio stampa Mazda –

(ITALPRESS).