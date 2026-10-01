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Nuova Subaru E-Outback, il SUV elettrico 4×4 da 381 cv e 523 km di autonomia / Video

di Italpress - 1 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Subaru E-Outback è l’ammiraglia elettrica a trazione integrale che mantiene l’impostazione crossover e lo spirito outdoor del marchio. Il frontale adotta un cofano ribassato e spiovente per ottimizzare la visuale del conducente e la protezione dei pedoni in caso d’impatto. I gruppi ottici a LED sono sdoppiati: la sezione superiore integra luci diurne e indicatori di direzione, mentre quella inferiore ospita i proiettori principali. La fiancata mostra una linea di cintura alta, specchietti curati sul piano aerodinamico e protezioni in resina antigraffio lungo i passaruota. L’altezza minima da terra di 211 mm assicura spiccate attitudini fuoristradistiche. In base all’allestimento (4E-xperience o 4E-xperience+), la vettura adotta cerchi in lega da 18 o 20 pollici. Sul retro, i fari a LED sovrapposti sono uniti da una barra luminosa orizzontale, mentre il portellone elettrico hands-free con Kick Sensor offre un angolo di apertura regolabile fino a 73,6 gradi. L’abitacolo, sviluppato su linee orizzontali, sfrutta il pavimento piatto della piattaforma per garantire ampio spazio alle gambe dei passeggeri posteriori. I sedili anteriori anatomici offrono regolazione, riscaldamento e ventilazione. I sedili posteriori sono riscaldabili e reclinabili 60/40, con leve One- Touch nel bagagliaio per l’abbattimento rapido.

La consolle centrale ospita un doppio caricatore wireless per smartphone e un capiente vano inferiore passante. La plancia digitale comprende un quadro strumenti TFT LCD da 7″ posizionato sopra il volante e touch screen centrale da 14″. Il sistema multimediale supporta la navigazione basata su cloud con comandi vocali e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. L’impianto audio offre 6 altoparlanti di serie, sostituiti sulla 4E-xperience+ da un sistema Premium Harman Kardon a 10 altoparlanti con subwoofer e amplificatore a 8 canali. La connettività remota è gestita dall’app SUBARU Care e dal servizio eCare per monitorare ricarica, climatizzazione e stato del veicolo. La capacità del bagagliaio varia da 595 a 633 litri in base alla posizione del pianale e all’allestimento.

Il vano include ganci ferma carico, tendalino avvolgibile e, sulla versione 4E- xperience+, una presa elettrica AC da 220Ve 1.500W (V2L) per alimentare dispositivi esterni. La propulsione 100% elettrica adotta due motori sincroni a magneti permanenti collocati uno per asse. La potenza complessiva di sistema raggiunge i 280kW (381 CV), consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L’alimentazione è fornita da una batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh a 391 V. L’autonomia è di 523 km per l’allestimento 4E- xperience e di 477 km per la 4E-xperience+.

L’abbiamo guidata nella patria del Prosecco, nei dintorni di Valdobbiadene fra vigneti di Glera attraversando strade collinari e salendo fino a 1.500 metri, Cortina da una parte il mare dall’ altra. La trazione integrale elettrica AWD distribuisce la coppia tra gli assi tramite un controllo elettronico istantaneo privo di rinvii meccanici. La rigidità torsionale della scocca ad anelli e il baricentro basso dovuto al posizionamento della batteria sotto il pianale limitano rollio e beccheggio in curvaIl guidatore può selezionare tre modalità di marcia (Normal, Eco, Power) e regolare la frenata rigenerativa su 5 livelli tramite le palette al volante, oltre a fruire della funzione S Pedal Drive per la guida a pedale unico. In fuoristrada, il sistema X-MODE a due modalità gestisce la coppia e frena le ruote in slittamento simulando un differenziale autobloccante, integrando l’Hill Descent Control per mantenere la velocità costante tra 2 e 10 km/h in discesa. La vettura con la sua anima off road può inclinarsi lateralmente fino a 43 gradi, noi in prova abbiamo raggiunto i 30 gradi in tutta sicurezza. Prezzi promo da 46.900 euro.

