Paralimpiadi, la Rai annuncia “OancheNo… Stravinco per la Vita”

di Andrea Scarso - 5 Gennaio 2026

Dal 7 al 14 marzo Rai 2 accende i riflettori sulle Paralimpiadi con OancheNo… Stravinco per la Vita, il talk quotidiano che accompagnerà il pubblico nel percorso verso Milano-Cortina. Un appuntamento ormai riconoscibile per chi segue lo sport e i temi dell’inclusione, capace di unire racconto, attualità e riflessione civile.

A guidare il programma saranno ancora Paola Severini Melograni, Italo Cucci e Maurizio Mannoni, che in una nota congiunta hanno annunciato l’avvio della nuova edizione. La trasmissione andrà in onda ogni mattina su Rai 2, subito dopo l’edizione mattutina del Tg2, intorno alle 8.30.

Il titolo resta quello delle edizioni precedenti, OancheNo… Stravinco per la Vita, a conferma di un format che ha saputo costruire nel tempo un linguaggio diretto e accessibile, capace di parlare a un pubblico ampio senza rinunciare alla profondità dei temi affrontati. Al centro ci saranno le Paralimpiadi di Milano-Cortina, ma anche le storie, le sfide e il valore umano che attraversano lo sport paralimpico.

Non manca, in questa edizione, un momento di forte partecipazione emotiva. I conduttori hanno infatti rivolto un appello al presidente di Milano-Cortina, Giovanni Malagò, chiedendo che le gare siano dedicate ai giovani di Crans-Montana, colpiti da una tragedia che ha spezzato vite e sogni, anche di ragazzi considerati promesse dello sport.

“OancheNo” – spiegano – vuole essere uno strumento capace di incrinare l’indifferenza, di trasformare il dolore in consapevolezza e, quando possibile, in desiderio di cambiamento. Anche una dedica, in questo senso, diventa un gesto carico di significato.

Con OancheNo… Stravinco per la Vita, Rai 2 conferma così il suo impegno nel raccontare lo sport non solo come competizione, ma come spazio di inclusione, memoria e responsabilità collettiva, in un percorso che accompagna lo spettatore giorno dopo giorno verso l’appuntamento paralimpico di Milano-Cortina.

