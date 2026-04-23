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Oasis in concerto a Roma? Le “rivelazioni” di Gallagher

Le "promesse" di Liam fanno impazzire i fan

di Dave Hill Cirio - 23 Aprile 2026

Oasis a Roma? Il trambusto era inevitabile: Liam Gallagher è nella Capitale. E, fedele al suo personaggio, ha appena sganciato una “bomba” che ha mandato in corto circuito il web. Se qualcuno pensava che il 2026 sarebbe stato un anno di silenzio per gli Oasis, deve prepararsi a cambiare idea.

Oasis a Roma: la promessa di Liam che accende la Capitale

Una cena esclusiva nei pressi di Via Veneto, qualche selfie di troppo con i fan. Il frontman più irriverente del brit-pop non ha resistito alla domanda delle cento pistole: “Tornerete a suonare qui?”. La risposta è stata secca, brutale e in pieno stile Liam: «Senza dubbi».

Le “rivelazioni” di Via Veneto: cosa è successo davvero?

Nelle ultime 24 ore, Roma è diventata l’epicentro del “Madferit” mondiale. Tra un autografo e l’altro, Liam ha letteralmente promesso ai fan italiani che gli Oasis calcheranno un palco romano nel prossimo futuro.

Il dietrofront sul 2026

Solo pochi mesi fa, però Liam aveva gelato tutti dicendo che nel 2026 la band si sarebbe presa una pausa. Questa sortita romana cambia tutto. Le indiscrezioni ora parlano di un possibile annuncio per il tour europeo 2027, con l’Italia finalmente in calendario.

Location stellari? Le voci dai corridoi istituzionali non si sono fatte attendere. Si parla già di una sfida tra il fascino millenario del Circo Massimo e la potenza dello Stadio Olimpico. Roma è pronta, i fratelli Gallagher, quasi.

Cosa si prevede per il futuro dei fratelli?

Nonostante l’entusiasmo, la “Gallagher-logia” impone prudenza. Ecco l’assetto attuale.

Noel è “tornato al lavoro”. Mentre Liam fa il turista a Roma, Noel ha confermato di essere in studio (probabilmente per il film ufficiale del tour 2025) e ha appena messo all’asta una delle sue chitarre storiche.

Il patto di non belligeranza. Il tour mondiale si concluderà a fine anno. La vera sfida sarà mantenere la pace durante la pausa post-tour per arrivare integri all’appuntamento italiano.

Nuova musica? Liam continua a stuzzicare su X parlando di decisioni che spettano solo a lui e “RKid”. Il timore dei fan è che sia l’ennesimo gioco psicologico, ma la speranza di un nuovo album resta altissima.

Il “verdetto”

La presenza di Liam a Roma non è solo vacanza: è un segnale. Sebbene non ci siano ancora date ufficiali sul sito della band, la “promessa di Via Veneto” è diventata il nuovo dogma per i fan. Da preparare le sciarpe, da scaldare la voce. L’onda d’urto degli Oasis sta per tornare a travolgere l’Italia?