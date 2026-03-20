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“Offertona” Juve a Silva: svolta o bluff? I retroscena

Il club bianconero ha messo sul tavolo una proposta importante per il fantasista portoghese oggi al Manchester City

di Dave Hill Cirio - 20 Marzo 2026

La Juve accelera e cambia passo sul mercato: l’“offertona” per Bernardo Silva non è solo una suggestione, ma un segnale concreto di strategia. Il club bianconero ha messo sul tavolo una proposta importante per il fantasista portoghese, oggi al Manchester City, puntando su un ingaggio elevato (circa 7-8 milioni netti) e un contratto pluriennale. Una mossa che rompe con la linea prudente degli ultimi anni.

Silva, un allettante “parametro zero”

Bernardo Silva, classe 1994, ha 31 anni ed è uno dei profili più completi del calcio europeo. Trequartista, mezzala o esterno, è stato protagonista nel ciclo vincente del City tra Premier League e Champions League. La sua situazione contrattuale lo rende particolarmente appetibile: l’ipotesi di un’uscita a parametro zero o a condizioni favorevoli lo trasforma in un’occasione rara per club che vogliono qualità senza investimenti monstre sul cartellino.

La trattativa, però, è tutt’altro che chiusa. Il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva e la concorrenza resta alta: club come Barcellona e alcune squadre della Saudi Pro League monitorano la situazione. La Juventus si è mossa in anticipo proprio per guadagnare terreno e posizionarsi come opzione concreta prima dell’estate.

La mossa per tornare a vincere

Dal punto di vista strategico, l’operazione racconta molto di più. La Juve non punta più solo su giovani da valorizzare, ma sembra voler inserire elementi pronti e di livello internazionale per tornare competitiva subito. L’eventuale arrivo di Bernardo Silva cambierebbe gli equilibri tecnici della squadra, aumentando qualità, esperienza e leadership in mezzo al campo.

Le tempistiche restano aperte: una svolta potrebbe arrivare tra fine primavera e inizio estate, quando il giocatore valuterà tutte le offerte. Molto dipenderà anche dalla qualificazione della Juventus alle competizioni europee, fattore decisivo per convincere un profilo di questo livello.

Da ora un effetto domino sul mercato?

Intanto, il mercato si muove. Una proposta così forte può innescare un effetto domino: altri club potrebbero accelerare le proprie strategie, mentre in Serie A si alza il livello della competizione sugli svincolati di lusso. In questo senso, la mossa bianconera è già un messaggio chiaro: la Juventus vuole tornare protagonista subito.

Resta da capire se l’“offertona” sarà sufficiente. Per ora è una dichiarazione di intenti potente. La risposta definitiva, olo nelle prossime settimane.