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Oggi la finale del Miami Open tra Sinner e Lehecka. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 29 Marzo 2026

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale: oggi giocherà la finale del Miami Open contro Jiri Lehecka. Il numero due del ranking ATP conquista l’ultimo atto del Masters 1000 di Miami al termine di una semifinale intensa e spettacolare, confermando uno stato di forma semplicemente straordinario. L’azzurro si è imposto in un’ora e 53 minuti contro Alexander Zverev, al termine di un match combattuto e di altissimo livello tecnico. Il tedesco ha messo in campo una prestazione solida, caratterizzata da un servizio potente e grande precisione nei colpi da fondo. Tuttavia, Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità nei momenti chiave, gestendo con lucidità le fasi decisive dell’incontro.

Numeri da paura

Con questa vittoria, l’altoatesino porta a otto i successi nei dodici precedenti contro Zverev, consolidando un bilancio favorevole negli scontri diretti. Il dato che impressiona maggiormente è un altro: Sinner ha vinto 32 set consecutivi nei tornei Masters 1000, stabilendo un record senza precedenti nella storia del circuito. Un dominio che testimonia la crescita costante del 24enne e la sua capacità di mantenere un livello altissimo per più settimane consecutive. Per Sinner si tratta della terza finale a Miami, dopo la sconfitta del 2021 e il trionfo del 2023. Ora, il campione italiano ha l’occasione di centrare il prestigioso “Sunshine Double”, ovvero la vittoria consecutiva nei tornei di Indian Wells e Miami Open, impresa riuscita l’ultima volta a Roger Federer nel 2017. In palio c’è anche il 26° titolo ATP in carriera e un ulteriore avvicinamento alla vetta del ranking mondiale, attualmente occupata da Carlos Alcaraz. Una vittoria in Florida potrebbe ridurre ulteriormente il distacco e rendere la corsa al numero uno ancora più aperta.

Orario e dove vedere oggi la finale del Master 1000 di Miami tra Sinner e Lehecka

In finale, Sinner affronterà alle ore 21 di oggi il ceco Jiri Lehecka, protagonista di un percorso sorprendente. Un’altra finale che potrebbe entrare nella storia del tennis italiano. Lehecka ha dominato l’altra semifinale battendo Arthur Fils con un netto doppio 6-2. Nei tre precedenti tra i due, Sinner non ha mai perso un set, ma la finale rappresenta sempre una storia a sé. “È un giocatore incredibile”, ha dichiarato Sinner parlando del suo prossimo avversario. “In finale giocherà sicuramente più libero di me. Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà”. Il match sarà fruibile in diretta su Sky e sarà trasmesso da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. In streaming sarà invece disponibile per gli abbonati di NOW, Sky Go e Tennis TV.