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Sinner vola in semifinale a Miami: l’azzurro sogna il Sunshine Double

di Lino Sasso - 27 Marzo 2026

Jannik Sinner non si ferma più e conquista con autorità la semifinale del Miami Open. Il tennista azzurro ha superato Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2 nei quarti di finale, chiudendo la partita in un’ora e 11 minuti e confermando uno stato di forma straordinario sul cemento americano. Il numero 2 del mondo ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, ottenendo subito il break in apertura e mettendo in difficoltà l’avversario, apparso nervoso e poco lucido per tutta la durata dell’incontro. Con un servizio sempre più efficace e una grande varietà di soluzioni da fondo campo, Jannik Sinner ha gestito il match senza concedere reali occasioni di rientro all’avversario. La superiorità dell’azzurro è stata evidente in ogni fase del gioco. Tiafoe, alla quinta sconfitta in sei precedenti contro Sinner, non è mai riuscito a trovare continuità, commettendo errori nei momenti decisivi e subendo la pressione costante dell’italiano. Una prestazione solida e concreta che conferma la crescita dell’altoatesino anche sotto il profilo mentale.

La rincorsa al Sunshine Double

Con questo successo, Sinner si porta a due vittorie dal prestigioso “Sunshine Double”. L’impresa che consiste nel vincere consecutivamente Indian Wells e Miami nello stesso anno. Un traguardo raggiunto finora da pochissimi campioni, tra cui Roger Federer nel 2017. Un obiettivo ambizioso ma sempre più concreto alla luce del rendimento mostrato nelle ultime settimane. I numeri parlano chiaro: Sinner ha una striscia positiva impressionante nei tornei Masters 1000, dove non perde un set dallo scorso ottobre, quando fu sconfitto a Shanghai. Da allora ha infilato una serie di 30 set consecutivi vinti, segno di una continuità ai massimi livelli del circuito.

In semifinale a Miami Sinner incontrerà Zverev

Nel post partita, l’azzurro ha sottolineato la qualità della sua prestazione, evidenziando l’importanza di aver reso la sfida molto fisica fin dalle prime battute. Sinner ha inoltre spiegato come il break iniziale gli abbia dato fiducia, permettendogli di gestire con lucidità anche eventuali momenti di difficoltà. Ora lo attende la semifinale, dove affronterà Alexander Zverev, vincitore dei quarti contro Francisco Cerúndolo. Un test più impegnativo, ma che arriva in un momento ideale per l’azzurro. Oltretutto, i precedenti tra i due pendono nettamente dalla parte dell’azzurro. Sinner, inoltre, punta anche a ridurre il distacco dal numero uno del ranking, attualmente occupato da Carlos Alcaraz, già eliminato dal torneo. La sensazione è che il tennista italiano abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e insidiare il primato del ranking.