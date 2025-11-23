Sport

Finale di Coppa Davis: Italia e Spagna oggi faccia a faccia dopo 19 anni. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 23 Novembre 2025

La finale di Coppa Davis 2025 sarà una questione tra Italia e Spagna, le due nazioni che negli ultimi anni dominano il tennis mondiale e che oggi tornano a sfidarsi in questa competizione a distanza di ben 19 anni. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento conclusivo dopo semifinali combattute, ma con percorsi differenti: l’Italia ha superato il Belgio, mentre la Spagna ha piegato la resistenza della Germania al termine di un tie tiratissimo.

La semifinale tra Spagna e Germania

Il punto decisivo per gli iberici è arrivato nel doppio, grazie alla coppia formata da Marcel Granollers e Pedro Martínez, capace di imporsi 6-2/3-6/6-4 su Kevin Krawietz e Tim Puetz. Un match altalenante, che ha visto gli spagnoli dominare il primo set, cedere nel secondo e tornare incisivi nel terzo, mantenendo il break con determinazione fino all’ultimo scambio. In panchina, Alexander Zverev – numero tre del mondo – si è disperato, tenendosi la testa tra le mani mentre scivolava via la possibilità della finale. Il tie con la Germania era iniziato nel segno di Pablo Carreño Busta. Lo spagnolo, numero 89 del ranking e bronzo olimpico a Tokyo 2020, ha battuto Jan-Lennard Struff 6-4/7-6 al termine di un secondo set folle: sotto 6-1 nel tie-break, Carreño ha annullato cinque set point consecutivi e ha ribaltato tutto vincendo 8-6. La Germania ha poi rimesso il tie in equilibrio grazie al successo di Zverev su Jaume Munar, 7-6/7-6. Nonostante un Munar aggressivo e sempre in partita, il tedesco ha sfruttato una prima di servizio al 83% e ha gestito con freddezza i momenti decisivi.

La finale Italia Spagna di oggi dopo 19 anni

La Spagna si è così guadagnata la finale di Coppa Davis contro l’Italia, che potrà contare su Matteo Berrettini, reduce da dieci vittorie consecutive, e su Flavio Cobolli, chiamato a riscattare la sconfitta subita quest’anno contro Jaume Munar a Shanghai. Il confronto tra Italia e Spagna mancava dal 2006, quando gli iberici si imposero 4-1 a Santander nei play-off del World Group. Volandri vinse il match d’apertura contro Tommy Robredo, ma la Spagna ribaltò il tie e chiuse con la vittoria di Ferrer su Andreas Seppi. Per l’edizione 2025, però, lo scenario è completamente diverso. L’Italia è una delle squadre più solide del circuito. La Spagna dovrà fare a meno del suo fuoriclasse Carlos Alcaraz, out per infortunio ma presente virtualmente. “Vamooos, grandi! A domani per la coppa” ha scritto sui social dopo la vittoria sulla Germania.

Oggi la finale di Coppa Davis Italia-Spagna. Orario e dove vederla

L’appuntamento è per oggi alle 15: una finale di Coppa Davis promette spettacolo. Un nuovo capitolo di una rivalità storica che torna finalmente a brillare. La finale sarà visibile in diretta tv in chiaro su Supertennis e su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX e su Rai Play.