Primo Piano

Finale tra Sinner e Alcaraz a Montecarlo: in palio molto più del torneo, la posta in gioco è la vetta del ranking

di Lino Sasso - 12 Aprile 2026

Sarà una finale da copertina quella del Rolex Monte Carlo Masters 2026. A contendersi il titolo del terzo torneo ATP Masters 1000 della stagione saranno oggi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori del tennis mondiale. L’atto conclusivo sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo promette quindi spettacolo e si annuncia ad alta intensità. Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale nel Principato, coronando una settimana impeccabile. Quella di Montecarlo sarà la diciassettesima sfida tra Sinner e Alcaraz, una rivalità che sta già scrivendo pagine importanti nella storia recente del tennis. Il bilancio dei precedenti è favorevole allo spagnolo, avanti 10-6. Sulla terra battuta Alcaraz conduce 3-1, con successi pesanti come la semifinale del Roland Garros 2024 e le finali degli Internazionali d’Italia 2025 e del Roland Garros 2025. L’altoatesino si è invece aggiudicato la finale di Umago 2022.

Le semifinali

Il numero 2 del ranking ATP ha superato in semifinale Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-4 in appena un’ora e 22 minuti di gioco. Una prestazione autoritaria, fatta di ritmo, precisione e continuità, che ha messo in evidenza la crescita dell’azzurro anche sulla superficie meno congeniale. Per Sinner quella di Montecarlo è la terza finale consecutiva in un Masters 1000, segnale evidente di continuità a di un tennis espresso con costanza ad altissimo livello. Dall’altra parte della rete ci sarà Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e campione in carica. Lo spagnolo ha rispettato i pronostici battendo il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4, 6-4, gestendo con maturità i momenti chiave del match. Per Alcaraz si tratta dell’ennesima conferma di una leadership solida, soprattutto nei tornei più prestigiosi. Nonostante ciò, Sinner può guardare con fiducia alla sfida. L’altoatesino ha già dimostrato di poter battere il rivale nei momenti decisivi.

Orario e dove vedere la finale di oggi tra Sinner e Alcaraz

La finale del Monte Carlo Masters 2026 di oggi tra Sinner e Alcaraz non mette in palio soltanto il prestigioso titolo e un montepremi da oltre 6,3 milioni di euro. Il palio c’è la vetta della classifica ATP. Per Sinner, infatti, c’è anche la concreta possibilità di tornare numero 1 del mondo. Un traguardo che renderebbe ancora più storica una settimana già memorabile. Questo, ovviamente, significa che Alcaraz è chiamato a difendere il primato nel ranking. Un motivo ulteriore per il quale tutti gli occhi degli appassionati di tennis saranno puntati su questa finale che si preannuncia entusiasmante. La partita inizierà alle 15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, mentre in streaming su SkyGo, NOW Tv e su TV8.it.